ФСБ обвинила британских дипломатов в „подрывной работе“

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что получила „документальные материалы“, которые подтверждают координацию Лондоном „эскалации международной военно-политической обстановки“. На этом основании лишены аккредитации шестеро сотрудников посольства Великобритании, находившихся в РФ по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии. В их действиях обнаружены „признаки проведения разведывательно-подрывной работы“, говорится в пресс-релизе ФСБ, обнародованном в пятницу, 13 сентября.

Телеканал „Россия-24“ назвал имена дипломатов, лишенных аккредитации. Это сотрудники посольства Великобритании Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Сотрудник ФСБ в эфире канала заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами „Новой газеты“, а также правозащитниками из „Гражданского содействия“ и „Международного мемориала“.

„Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежки через всю Москву и через лесопарки, однодневные визиты в соседние города с целью посидеть несколько часов на скамейке в мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно“, - цитирует „Интерфакс“ слова представителя российской спецслужбы.

Нанесение „стратегического поражения“ России

По версии ФСБ, Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала войны в Украине был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение России „стратегического поражения“. „Выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации“, - подчеркивается в пресс-релизе.

Официальный Лондон и британское посольство в Москве пока не комментировали заявление ФСБ.