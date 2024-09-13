Эстонские футболисты подарят Беларуси техническую победу в четвертьфинале. „Мы выйдем с украинскими флагами и споем гимн“(3)
Сборная Эстонии, в четверг впервые в истории вошедшая в восьмерку лучших в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу, не выйдет на поле против Беларуси в четвертьфинале.
В решающей групповой игре сборная по пляжному футболу одолела Германию со счетом 5:4 и осталась ждать жеребьевки четвертьфинала. Потенциальных противников было четыре: Португалия, Италия, Испания и Беларусь.
Было понятно, что если сборная Эстонии встретится с Беларусью, то она не станет играть из-за войны в Украине. В итоге так и произошло - противником эстонцев оказалась Беларусь.
„Мы учитывали, что такое может произойти, и когда стал известен результат жеребьевки, решение команды было на 100% единогласным: мы не будем играть с Беларусью из-за агрессии, которую Беларусь поддерживает в Украине. Мы накинем на плечи флаги Украины, которые нам дадут украинские спортсмены, и выйдем на песок, чтобы спеть гимн Эстонии. После этого мы уйдем с поля, оставив Беларусь и организаторов в одиночестве думать о том, стоит ли спортсменам страны-агрессора участвовать в чемпионате Европы“, - описал в Facebook пляжный футболист Кристьян Мармор, что произойдет на итальянской песчаной арене в пятницу на 13:45
„Мы поддерживаем Украину и ее народ, надеемся, что однажды этот ужас, который Россия и Беларусь творят вместе на украинской земле, закончится! Я горжусь этими ребятами и Эстонией!“ - добавил он.
По словам директора по развитию Эстонского футбольного союза Михкеля Уйболехта, такая перспектива уже витала в воздухе. „За последнее время сборные Эстонии трижды были близки, чтобы встретиться с Беларусью. У пляжных футболистов был шанс на отборочном турнире чемпионата мира в Баку в прошлом году, а у женской сборной - на весенней жеребьевке Лиги наций“.
При этом футбольная ассоциация уже давно уведомила УЕФА, что не будет играть против Беларуси. „Мы заранее сообщили организатору соревнований - в пляжном футболе это Beach Soccer Worldwide, а в случае с женской Лигой наций - УЕФА, что если случай нас сведет, сборная Эстонии не сыграет против Беларуси. Это общее понимание союза, игроков и тренеров. Кроме технического поражения, наши команды больше не получат никаких санкций со стороны организаторов соревнований“, - пояснил Уйболехт Delfi.