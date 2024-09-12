Правда ли, что эти оптические иллюзии были созданы японскими учёными для измерения уровня стресса?
В интернете распространены картинки с оптическими иллюзиями, которые неврологи якобы разработали для самостоятельной диагностики уровня стресса. Мы решили выяснить, так ли это.
„Шар и соты“
Данную оптическую иллюзию обычно распространяют с такой подписью: „Это изображение создал японский невролог. Оно остаётся неподвижным, когда вы спокойны. Оно начинает двигаться, когда вы испытываете небольшое внутреннее волнение. В условиях сильного стресса оно движется как карусель“. Примеры таких постов можно найти в Telegram, Facebook и на других платформах.
В большинстве вирусных постов не указано, какой именно учёный разработал этот необычный тест на уровень стресса, в каком университете он работает и в каком научном журнале представил свои результаты. Авторы некоторых публикаций лишь уточняют, что это открытие японского психотерапевта (по другой версии, невролога) Ямамото Хашимы. „Проверено“ не удалось обнаружить специалиста с таким именем в базе научного цитирования Google Scholar, академической библиотеке JStor и на аналогичных ресурсах.
Фактчекеры из проекта Lead Stories выяснили, что впервые картинка, якобы помогающая определить уровень стресса, была опубликована в сентябре 2016 года в Twitter (ныне X). Оказалось, что её создал не японский психотерапевт или невролог, а украинский дизайнер Юрий Перепадья. Его твит сопровождался хештегами вроде #art и #illustration, а также ссылкой на фотобанк Shutterstock, где доступны и другие подобные работы автора.
„Эту оптическую иллюзию я нарисовал в Adobe Illustrator 26 сентября 2016 года. Для её создания я использовал эффект Акиоши Китаоки — это белая и чёрная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения и человеку кажется, что детали изображения движутся. Японский психотерапевт Ямамото Хашима не имеет никакого отношения к этой картинке. Более того, Ямамото Хашимы не существует на самом деле. Погуглите ради интереса“, — написал Перепадья в Instagram в 2018 году, когда картинка уже год распространялась по соцсетям под видом разработанного в Японии экспресс-теста на уровень стресса.
Итог: Неправда
„Змеи“
Акиоши Китаока, которого в своём посте упомянул Перепадья, фигурирует в многочисленных публикациях пользователей соцсетей как автор других картинок, позволяющих определить уровень усталости. Самая популярная из них — с кругами, похожими на змей. „Эту иллюзию изобрёл японский психиатр Акиоши Китаока. Он утверждает, что иллюзия неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей. Если же иллюзия активно движется, то вам нужен отдых и сон в течение восьми часов. Ну а если же иллюзия очень, очень быстро движется, то вам срочно нужен отдых в больнице… Итак, проверяем себя и, если что, начинаем отдыхать“, — говорится в посте на Facebook, которым поделились более 1000 раз. В марте 2024 года эту картинку с аналогичной подписью опубликовал в своём Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (125 000 просмотров на момент написания этого разбора). Другое изображение, якобы созданное Китаокой для проверки уровня стресса, несколько лет назад стало популярным в X. На „Дзене“ есть целая подборка работ японца, которые якобы помогают определить психологическое состояние пациента.
Китаока, в отличие от выдуманного Ямамото Хашимы, действительно психолог, профессор Университета Рицумейкан в Осаке. Он занимается оптическими иллюзиями с 1990-х годов: и как учёный, изучающий особенности зрительного восприятия, и как художник (он издал более десяти альбомов оптических иллюзий, участвовал в выставках, а одна из его работ даже была использована в оформлении альбома Леди Гаги Artpop).
Как объясняет сам Китаока, его работы показывают механизм иллюзии периферийного дрейфа. Если человек фокусирует свой взгляд на элементе изображения, другие его фрагменты, видимые периферийным зрением, кажутся движущимися, хотя на самом деле тоже статичны. Иллюзия чаще всего возникает, когда картинка состоит из областей с разными уровнями яркости, например чёрного и тёмно-серого или белого и светло-серого цветов. Она усиливается, если контуры изображения изогнутые, а не прямые.
На этом принципе основана и иллюзия со „змеями“, популярная среди пользователей соцсетей как экспресс-тест на уровень усталости. Китаока создал это изображение ещё в 2003 году.
Вместе с утверждениями, будто эти иллюзии помогают определить уровень стресса, работы Китаоки распространяются по меньшей мере с середины 2000-х годов. На своей странице на университетском сайте профессор даже собирает коллекцию подобных публикаций. В 2018 году на своей верифицированной странице в Twitter Китаока написал: „Визуальные иллюзии не имеют ничего общего со стрессом“.
Таким образом, упомянутые в этом разделе иллюзии действительно были созданы японским психологом, однако он никогда не утверждал, что с их помощью можно определить уровень стресса или усталости.
Итог: Большей частью неправда