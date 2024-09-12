Правда ли, что эти оптические иллюзии были созданы японскими учёными для измерения уровня стресса?

„Шар и соты“

Данную оптическую иллюзию обычно распространяют с такой подписью: „Это изображение создал японский невролог. Оно остаётся неподвижным, когда вы спокойны. Оно начинает двигаться, когда вы испытываете небольшое внутреннее волнение. В условиях сильного стресса оно движется как карусель“. Примеры таких постов можно найти в Telegram, Facebook и на других платформах.

В большинстве вирусных постов не указано, какой именно учёный разработал этот необычный тест на уровень стресса, в каком университете он работает и в каком научном журнале представил свои результаты. Авторы некоторых публикаций лишь уточняют, что это открытие японского психотерапевта (по другой версии, невролога) Ямамото Хашимы. „Проверено“ не удалось обнаружить специалиста с таким именем в базе научного цитирования Google Scholar, академической библиотеке JStor и на аналогичных ресурсах.

Фактчекеры из проекта Lead Stories выяснили, что впервые картинка, якобы помогающая определить уровень стресса, была опубликована в сентябре 2016 года в Twitter (ныне X). Оказалось, что её создал не японский психотерапевт или невролог, а украинский дизайнер Юрий Перепадья. Его твит сопровождался хештегами вроде #art и #illustration, а также ссылкой на фотобанк Shutterstock, где доступны и другие подобные работы автора.

„Эту оптическую иллюзию я нарисовал в Adobe Illustrator 26 сентября 2016 года. Для её создания я использовал эффект Акиоши Китаоки — это белая и чёрная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения и человеку кажется, что детали изображения движутся. Японский психотерапевт Ямамото Хашима не имеет никакого отношения к этой картинке. Более того, Ямамото Хашимы не существует на самом деле. Погуглите ради интереса“, — написал Перепадья в Instagram в 2018 году, когда картинка уже год распространялась по соцсетям под видом разработанного в Японии экспресс-теста на уровень стресса.

Итог: Неправда

„Змеи“