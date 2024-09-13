Политолог: Путин ведет войну не один, ему помогают российские бизнесмены

Российский экономист Владислав Иноземцев в своей статье по проблематике западных санкций критикует практику их применения, которая, по его мнению, игнорирует правовые принципы. Думаю, что юристы смогут лучше аргументировать „за“ и „против“ заявления Иноземцева с юридической точки зрения. В своей статье я планирую затронуть вопрос индивидуальных санкций с точки зрения морали и национальной безопасности. Иноземцев приводит столько аргументов, что „отбить все мячи“ в одной статье невозможно, поэтому выделю лишь некоторые аспекты.