Мнение
13.09.2024, 09:40

Политолог: Путин ведет войну не один, ему помогают российские бизнесмены

 
Андис Кудорс
Андис Кудорс
Андис Кудорс
ФОТО: Erakogu

Когда Путин уйдет и в России будут перемены (мы не знаем точно, какие и насколько глубокие), многие „выйдут из шкафа“ и скажут: „Да мы этого Путина от всей души ненавидели!“, пишет латвийский политолог Андис Кудорс в ответ на аргументы, приведенные в статье экономиста Владислава Иноземцева.

Российский экономист Владислав Иноземцев в своей статье по проблематике западных санкций критикует практику их применения, которая, по его мнению, игнорирует правовые принципы. Думаю, что юристы смогут лучше аргументировать „за“ и „против“ заявления Иноземцева с юридической точки зрения. В своей статье я планирую затронуть вопрос индивидуальных санкций с точки зрения морали и национальной безопасности. Иноземцев приводит столько аргументов, что „отбить все мячи“ в одной статье невозможно, поэтому выделю лишь некоторые аспекты.

Я-то ничего, на мое имя просто оформили миллионную собственность...

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