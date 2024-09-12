„Попали в самое сердце Конотопа“. Жители города рассказали, как пережили ночной удар „шахедов“

В ночь на 12 сентября Россия нанесла массированный удар дронами по Сумской области. Ранены как минимум 14 человек.

В центре Конотопа — сильные разрушения. По данным областной прокуратуры, повреждены семь многоквартирных и один частный дом, медицинские и учебные заведения, магазин, банк и автомобили.

В городе возникли проблемы с водой и светом: серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. В Министерстве энергетики Украины говорят, что в ходе удара по Сумской области повреждены подстанции и линии передач, без электричества остались семь населенных пунктов и 37 тысяч их жителей.

Наталья, 50-летняя учительница, ночью готовилась к урокам, когда начались взрывы.

„Была почти полночь. Слышу — где-то вдалеке бахает. Я как-то и успокоилась, думаю: это далеко за городом. А потом эти „баханья“ стали постепенно приближаться. А потом как рванет совсем рядом! Я перепугалась. Это страх несказанный — момент, когда летит, а потом замолкает, а потом разрывается прямо над головой!“ — рассказывает Наталья.

Она со всех ног бросилась в подвал. Насчитала 11 взрывов. Уже утром увидела, что „прилет“ был и на ее улице, совсем недалеко от ее дома.

„Попали в самое сердце Конотопа“, — говорит житель города Борис. Ночью он проснулся от взрывов.

„Окна задрожали в квартире. Хорошо, что форточки были открыты. Если б были закрыты — повылетали бы точно“, — рассуждает Борис.

Работница одного из медицинских учреждений Конотопа Мария, несмотря на бессонную ночь, утром пошла на работу.

Ее поликлиника не пострадала, но в больнице выбиты окна. По словам мэра города Артема Семенихина, медицинское оборудование серьезно не пострадало.

„Все хирурги города на работе. Один пострадавший в критическом состоянии (кома). К слову, тот, что в коме, как раз ехал спасать людей“, — сообщил мэр в соцсетях.