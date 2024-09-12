„Попали в самое сердце Конотопа“. Жители города рассказали, как пережили ночной удар „шахедов“
„Это было самое страшное утром в моей жизни“, — говорит жительница Конотопа Наталья. Взрыв был совсем рядом с ее домом. Наталия в халате и тапочках бросилась в подвал, пишет BBC News русская служба.
В ночь на 12 сентября Россия нанесла массированный удар дронами по Сумской области. Ранены как минимум 14 человек.
В центре Конотопа — сильные разрушения. По данным областной прокуратуры, повреждены семь многоквартирных и один частный дом, медицинские и учебные заведения, магазин, банк и автомобили.
В городе возникли проблемы с водой и светом: серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. В Министерстве энергетики Украины говорят, что в ходе удара по Сумской области повреждены подстанции и линии передач, без электричества остались семь населенных пунктов и 37 тысяч их жителей.
Наталья, 50-летняя учительница, ночью готовилась к урокам, когда начались взрывы.
„Была почти полночь. Слышу — где-то вдалеке бахает. Я как-то и успокоилась, думаю: это далеко за городом. А потом эти „баханья“ стали постепенно приближаться. А потом как рванет совсем рядом! Я перепугалась. Это страх несказанный — момент, когда летит, а потом замолкает, а потом разрывается прямо над головой!“ — рассказывает Наталья.
Она со всех ног бросилась в подвал. Насчитала 11 взрывов. Уже утром увидела, что „прилет“ был и на ее улице, совсем недалеко от ее дома.
„Попали в самое сердце Конотопа“, — говорит житель города Борис. Ночью он проснулся от взрывов.
„Окна задрожали в квартире. Хорошо, что форточки были открыты. Если б были закрыты — повылетали бы точно“, — рассуждает Борис.
Работница одного из медицинских учреждений Конотопа Мария, несмотря на бессонную ночь, утром пошла на работу.
Ее поликлиника не пострадала, но в больнице выбиты окна. По словам мэра города Артема Семенихина, медицинское оборудование серьезно не пострадало.
„Все хирурги города на работе. Один пострадавший в критическом состоянии (кома). К слову, тот, что в коме, как раз ехал спасать людей“, — сообщил мэр в соцсетях.
„Взрывалось с промежутками в 20-30 минут, — вспоминает ночные события Мария. — Мы сильно перепугались. Оделись с мужем и сидели в коридоре. Чего ждали? А кто его знает, чего. Сами не знаем. А куда нам бежать? Ближайшее укрытие — такое, что могло бы действительно защитить — в километре от нашего дома. Разве мы с дедом успели бы туда добежать? Мы едва ходим“.
Семья так и просидела весь обстрел в коридоре — Мария, ее муж и кот. Для кота семья приготовила „тревожную“ сумку: вода и немного корма.
„Кот бы очень напуган. Когда бахало, то бегал по квартире. Потом немного успокоился, лег и лежал рядом со мной, кидался на каждое мое движение“, — рассказывает Мария.
Мама двух девочек Татьяна эту ночь тоже провела в коридоре. Дети пролежали на полу до утра.
„Мы вывели девчат в коридор, когда начало очень сильно взрываться. На улице сигнализация в машинах страшно орала. Там взрывается, тут сигнализация воет — ужас какой-то. Такого у нас еще не было“, — говорит Татьяна.
В результате российского удара уничтожен участок трамвайной линии в центре города. Движение трамваев ограничено.
По словам жителей города, таких сильных обстрелов Конотопа не было уже давно.
Весной 2022 года российские войска, подойдя к городу, обстреливали окраины из артиллерии.
„Шахеды“ были по городу в декабре 2023 года. Тогда попали в станцию техобслуживания на окраине, в нескольких многоэтажках повылетали окна.
В четверг дочки Татьяны не пошли в школу. Не будет у них пока и дистанционного обучения. Учительница утром написала: „Учебный процесс приостановлен“.
„Для меня никогда эта фраза не звучала как-то так страшно, — признается Татьяна. — До этого дети и так из-за воздушных тревог почти постоянно учились в подвалах. А теперь вообще остановили учебу. Страшно“.
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В Конотопе еще подсчитывают убытки, принесенные российским ударом.
Сумская областная прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны: в Конотопе пострадали объекты критически важной гражданской инфраструктуры.
Центральные улицы города усыпаны обломками домов, окон, мебели. Есть разрушения на детской площадке.
Городские власти надеются, что до конца дня удастся восстановить подачу электричества. Воду будут включать по часам.
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