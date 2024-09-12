ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (932-й день) | Путин: удары высокоточным западным оружием по территории РФ будут означать, что НАТО напрямую участвует в войне

„Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие — вы видите его результат во враждебных целях на временно оккупированных территориях или на территории российской федерации. Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия“, — сказал президент Украины. Ранее СМИ сообщили, что Великобритания разрешила Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow, а США в ближайшие недели могут принять аналогичное решение по ракетам ATACMS.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, разрешили ли США или Великобритания бить дальнобойным оружием по военным целям в РФ .

По его словам, три человека погибли, двое ранены. Под артобстрел попало село Веролюбовка в Константиновской общине Краматорского района Донецкой области, рассказал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. „Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль“, — заявил Филашкин. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что погибшие и раненые были штатными работниками Красного Креста, они находились в грузовике во время обстрела. Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 12 сентября заявил: „Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану“.

В ведомстве уточнили, что освободили села Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Кроме того, заявили в Минобороны, российские войска отбили две контратаки ВСУ в направлении деревни Фанасеевка и села Снагость, а также сорвали попытку атаки в направлении села Ольговка.

Минобороны РФ заявило, что российские войска вернули контроль над 10 селами в Курской области, захваченными ВСУ.

Зеленский заявил, что мирный план, предложенный Бразилией и Китаем, не учитывал позицию Украины, это „просто политическое заявлениее“ и оно деструктивно.

„Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: „Мы поддерживаем эту инициативу“. Мы ж не дураки. Для чего этот театр?“ — сказал президент Украины.

Z-активисты начали писать жалобы на челябинскую школу, руководство которой отказалось устанавливать памятные доски в честь участников войны.

Как пишет „7×7“, бывший учитель труда Игорь Дышаев предложил руководству школы № 6 в Чебаркуле установить на фасаде здания памятные доски в честь погибших в Украине российских военных. Все шесть членов совета школы проголосовали против. В качестве альтернативы Дышаеву предложили „парты героя“. По словам учителя, директор школы сказала ему, что „у нас не кладбище“. Провоенные блогеры начали жаловаться на руководство школы и требовать от Следственного комитета провести проверку.

Росавиация сообщила, что в Мурманской области с 09:35 мск 12 сентября ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатит.

Ограничения ввели „для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов“, говорится в сообщении ведомства. В двух аэропортах ввели план „Ковер“ из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили российские телеграм-каналы. По данным Mash, два дрона сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске. Власти Мурманской области это не комментировали.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 сентября российские войска запустили по Украине пять ракет и 64 ударных дрона типа „Шахед“.

Украинские силы ПВО сбили 44 беспилотника. Кроме того, три дрона „полетели обратно в Россию, еще четыре — локационно потеряны на территории Украины“, заявляют украинские военные. Большинство ракет не достигли желаемых целей, добавили в ВСУ. Силы ПВО работали в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.