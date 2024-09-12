ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (932-й день) | Путин: удары высокоточным западным оружием по территории РФ будут означать, что НАТО напрямую участвует в войне
Подводим итоги очередного дня войны.
Минобороны РФ заявило, что российские войска вернули контроль над 10 селами в Курской области, захваченными ВСУ.
В ведомстве уточнили, что освободили села Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Кроме того, заявили в Минобороны, российские войска отбили две контратаки ВСУ в направлении деревни Фанасеевка и села Снагость, а также сорвали попытку атаки в направлении села Ольговка.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 12 сентября заявил: „Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану“.
В Донецкой области под обстрел российской армии попали машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста, сообщил Владимир Зеленский.
По его словам, три человека погибли, двое ранены. Под артобстрел попало село Веролюбовка в Константиновской общине Краматорского района Донецкой области, рассказал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. „Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль“, — заявил Филашкин. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что погибшие и раненые были штатными работниками Красного Креста, они находились в грузовике во время обстрела. Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки — там повреждены семь домов и линия электропередачи.
Владимир Зеленский ответил на вопрос, разрешили ли США или Великобритания бить дальнобойным оружием по военным целям в РФ.
„Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие — вы видите его результат во враждебных целях на временно оккупированных территориях или на территории российской федерации. Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия“, — сказал президент Украины. Ранее СМИ сообщили, что Великобритания разрешила Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow, а США в ближайшие недели могут принять аналогичное решение по ракетам ATACMS.
Зеленский заявил, что мирный план, предложенный Бразилией и Китаем, не учитывал позицию Украины, это „просто политическое заявлениее“ и оно деструктивно.
„Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: „Мы поддерживаем эту инициативу“. Мы ж не дураки. Для чего этот театр?“ — сказал президент Украины.
Z-активисты начали писать жалобы на челябинскую школу, руководство которой отказалось устанавливать памятные доски в честь участников войны.
Как пишет „7×7“, бывший учитель труда Игорь Дышаев предложил руководству школы № 6 в Чебаркуле установить на фасаде здания памятные доски в честь погибших в Украине российских военных. Все шесть членов совета школы проголосовали против. В качестве альтернативы Дышаеву предложили „парты героя“. По словам учителя, директор школы сказала ему, что „у нас не кладбище“. Провоенные блогеры начали жаловаться на руководство школы и требовать от Следственного комитета провести проверку.
Росавиация сообщила, что в Мурманской области с 09:35 мск 12 сентября ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатит.
Ограничения ввели „для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов“, говорится в сообщении ведомства. В двух аэропортах ввели план „Ковер“ из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили российские телеграм-каналы. По данным Mash, два дрона сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске. Власти Мурманской области это не комментировали.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 сентября российские войска запустили по Украине пять ракет и 64 ударных дрона типа „Шахед“.
Украинские силы ПВО сбили 44 беспилотника. Кроме того, три дрона „полетели обратно в Россию, еще четыре — локационно потеряны на территории Украины“, заявляют украинские военные. Большинство ракет не достигли желаемых целей, добавили в ВСУ. Силы ПВО работали в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.
В Омске произошел пожар в районе „Омсктрансмаша“, который занимается производством танков и другой военной техники.
Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил в телеграм-канале, что загорелась крыша одного из цехов Омского завода транспортного машиностроения во время ремонта. По словам губернатора, никто не пострадал.
Под массированный удар дронами попал город Конотоп в Сумской области.
Как заявили в военной администрации региона, целью удара стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, учебные и медицинские учреждения. В городе зафиксировали десять взрывов. По последним данным, в результате российской атаки 14 человек получили ранения, среди пострадавших — несовершеннолетний. Мэр Конотопа Артем Семинихин назвал ситуацию с электроснабжением критической, город обесточен. В городе повреждены семь многоквартирных домов, один частный жилой дом, больница, учебное заведение, магазин, гаражи, автомобили.
Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
Об этом сообщила 11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. Официально об этом не сообщалось. По информации издания, на использование ракет Украиной, вероятно, введут ограничения, „чтобы избежать безрассудных или ненужных атак“.
США попросили Украину подробно описать план по применению дальнобойных ракет, сообщило агенство Bloomberg. По данным источников, американская сторона хотела узнать, на какие объекты будут нацелены ракеты ATACMS и почему — прежде чем разрешить их использование по территории РФ.
Как утверждают собеседники Bloomberg, госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми во время визита в Киев 11 сентября хотели добиться от Украины долгосрочного плана на следующий год. Агентство отметило, что США „вряд ли“ решат снять ограничение на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS до саммита ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
Владимир Путин: удары высокоточным западным оружием по территории РФ будут означать, что НАТО напрямую участвует в войне.
Нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По мнению Путина, сами ВСУ не в состоянии наносить такие удары — это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, считает Путин, только военнослужащие альянса „могут вносить полетные задания в эти ракетные системы“.
„[Когда мы говорим о решении разрешить нанесение таких ударов,] речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет“, — заявил Путин.
По мнению Путина, если решение примут, это „изменит саму суть, природу конфликта“, и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 11 сентября бойцы спецподразделения ГУР в Черном море уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса.
По данным разведки, истребитель 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ упал в море. Обломки обнаружили в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут.
Национальная полиция Украины сообщила, что зафиксировала более 200 фактов поджогов автомобилей военных. Об этом, как сообщает „Укринформ“, заявил глава Нацполиции Иван Выговский 11 сентября.
„Это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности“, — заявил Выговский.
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