В школах Латвии ввели новую систему оценивания. Переписывать контрольные ученики больше не смогут

На самом деле, все логично и справедливо, считает один из разработчиков системы, директор 72-й Рижской средней школы Павел Пестов: будет меньше ситуаций, когда все было „вроде хорошо“, но после экзамена ребенок (вдруг) не набрал даже 10% и остался на второй год.

Создает стресс и неопределенность

Новую, достаточно сложную систему оценивания собирались сделать обязательной еще в прошлом учебном году. Но отложили запуск. По инициативе 12-классников одной рижской средней школы, на портале manabalss.lv было собрано больше 11 000 голосов против того, что новая система не дает возможности переписывать контрольные - учащиеся утверждали, что она негативно отразится на их психологическом состоянии, создает стресс и неопределенность.

Тем не менее, по новым правилам переписывать контрольные по темам теперь не дадут. Если ученик будет настаивать, что его недооценили, и он хочет улучшить итоговую оценку, то можно будет сдать комбинированный тест в конце учебного года по темам за весь год. Но и в коррекции будет учитываться оценка за год. А вот единственная функция ежедневной оценки - указать ученику и учителю, насколько понятен материал, и конкретная оценка не будет учитываться при выставлении итоговой.

Непонимание, чего ждать от системы, выражали и родители. На самом деле, все не так мудрено, как сформулировано в документах министерства образования. Новую систему регулируют правила Кабинета министров Латвии о стандартах основного и среднего образования. Разработчик Павел Пестов все объясняет простым человеческим языком.

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