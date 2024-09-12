Выползший из почтовой посылки питон до полусмерти напугал сотрудников Smartpost

Работники Smartpost обнаружили среди посылок свернувшегося королевского питона. Они сильно испугались, поскольку не знали, является ли змея ядовитой. Стоит отметить, что королевский питон не выделяет яд, и в случае опасности он имеет привычку сворачиваться в клубок.

Перепуганные работники вызвали специалистов по защите животных, которые доставили животное в Литовский университет наук о здоровье (LSMU). Было установлено, что в той же посылке, откуда выполз питон, было еще одно живое существо — леопардовоый геккон.