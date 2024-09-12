12.09.2024, 19:00
Выползший из почтовой посылки питон до полусмерти напугал сотрудников Smartpost
В Эстонии также пытались отправить по почте рой пчел
ФОТО: | Scanpix
Сотрудники каунасского Smartpost обнаружили среди почтовых посылок нечто шокирующее — туда заполз питон. Его вместе с другим экзотическим животным, гекконом, пытались отправить из одной страны в другую.
Работники Smartpost обнаружили среди посылок свернувшегося королевского питона. Они сильно испугались, поскольку не знали, является ли змея ядовитой. Стоит отметить, что королевский питон не выделяет яд, и в случае опасности он имеет привычку сворачиваться в клубок.
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