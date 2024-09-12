В Донецкой области под российский обстрел попали машины Красного Креста. Есть погибшие и раненые

Под артобстрел попало село Веролюбвока в Константиновской общине Краматорского района Донецкой области, рассказал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Филашкин добавил, что уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

„В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать „обе стороны“, то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным — и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира“, — заявил Зеленский.

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