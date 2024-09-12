„Мы ж не дураки. Для чего этот театр?“ Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая, поддержанный Путиным

„К сожалению, я считаю, что они [правительство Бразилии] больше пророссийские. У меня был хороший разговор с [президентом Бразилии] Лулой, и я думал, что он меня понял. Я был благодарен ему за встречу и был очень открыт“, — сказал Зеленский в интервью бразильскому Metropoles.

По его словам, он хотел увидеть со стороны бразильского президента понимание происходящего, а не просто „политическое примирение“. „Что значит „просто сесть и поговорить“? Он [Владимир Путин] убийца. <…> Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: „Пусть они поговорят““, — заявил Зеленский. Он добавил, что Бразилия — не враг Украине, и у двух стран нормальные отношения, но если бы бразильский президент поддерживал Киев, он бы помог остановить войну.

Мирный план, предложенный Китаем и Бразилией, Зеленский назвал „просто политическим заявлением“ и добавил, что оно деструктивно. „Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: „Мы поддерживаем эту инициативу“. Мы ж не дураки. Для чего этот театр?“ — сказал Зеленский.

По его словам, мирный план был предложен без уважения к Украине и ее территориальной целостности, о которой „так много говорят и Китай, и Бразилия“.

В феврале 2024 года Китай опубликовал план урегулирования конфликта в Украине — он состоял из 12 пунктов и, в частности, предполагал „уважение суверенитета всех стран“, прекращение боевых действий и возобновление переговоров между Москвой и Киевом. В мае Бразилия выступила вместе с Китаем, призвав провести международную мирную конференцию, которая будет признана и Россией, и Украиной. В июне глава МИД Китая заявил, что мирный план поддержали 26 стран. Владимир Путин говорил, что Россия „внимательно изучила“ китайский план и он „может быть взят за основу“, но Запад и Киев не готовы к переговорам на этих позициях.