Не хватало даже кислорода: 86 животных с собачьей „фабрики“ страдали от жажды и грязи

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кэрол Лауримаа, животные содержались в неприемлемых условиях. „Они жили в частном доме в районе Кристийне, где полы в помещении были загрязнены экскрементами. У животных не было доступа к чистой питьевой воде, и их поместили в очень стесненные условия, где, помимо недостаточного пространства для движения, не хватало даже кислорода“, — описывает Лауримаа.

Крайне плохие условия поставили под угрозу здоровье животных. „Шпицеобразные собаки имели лохматую и испачканную экскрементами шерсть, а когти сильно заросли. Состояние здоровья животных было таким, что оставить их у владельца было бы опасно для их жизни“, - говорит Лауримаа.

Всех собак немедленно доставили в Таллиннский приют, где они пройдут тщательный ветеринарный осмотр и будут обеспечены всем необходимым. „Департамент продолжает расследование инцидента“, — объясняет Лауримаа.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия благодарит представителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамент полиции и погранохраны и Varjupaikade MTÜ, которые помогли в раскрытии дела.

„Если вы заметили животное, жизни и здоровью которого может угрожать опасность, сообщите об этом на электронную почту vihje@pta.agri.ee“, - просят чиновники.

Изъятие животных является крайней мерой, которая применяется только в том случае, если ведомство считает, что жизни или здоровью животных угрожает опасность, в связи с чем нет возможности оставить животных на попечении владельца. Согласно действующему закону, только Департамент сельского хозяйства и продовольствия имеет право осматривать животных, давать предписания владельцам и отчуждать питомцев, в чем им помогают несколько организаций по защите животных.

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