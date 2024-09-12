Не хватало даже кислорода: 86 животных с собачьей „фабрики“ страдали от жажды и грязи
На днях в Таллинне Департамент сельского хозяйства и продовольствия изъял у владельцев 86 собак. Животные содержались в неприемлемых условиях с целью получения экономического дохода, что представляло риск для их здоровья и благополучия.
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кэрол Лауримаа, животные содержались в неприемлемых условиях. „Они жили в частном доме в районе Кристийне, где полы в помещении были загрязнены экскрементами. У животных не было доступа к чистой питьевой воде, и их поместили в очень стесненные условия, где, помимо недостаточного пространства для движения, не хватало даже кислорода“, — описывает Лауримаа.
Крайне плохие условия поставили под угрозу здоровье животных. „Шпицеобразные собаки имели лохматую и испачканную экскрементами шерсть, а когти сильно заросли. Состояние здоровья животных было таким, что оставить их у владельца было бы опасно для их жизни“, - говорит Лауримаа.
Всех собак немедленно доставили в Таллиннский приют, где они пройдут тщательный ветеринарный осмотр и будут обеспечены всем необходимым. „Департамент продолжает расследование инцидента“, — объясняет Лауримаа.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия благодарит представителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамент полиции и погранохраны и Varjupaikade MTÜ, которые помогли в раскрытии дела.
„Если вы заметили животное, жизни и здоровью которого может угрожать опасность, сообщите об этом на электронную почту vihje@pta.agri.ee“, - просят чиновники.
Изъятие животных является крайней мерой, которая применяется только в том случае, если ведомство считает, что жизни или здоровью животных угрожает опасность, в связи с чем нет возможности оставить животных на попечении владельца. Согласно действующему закону, только Департамент сельского хозяйства и продовольствия имеет право осматривать животных, давать предписания владельцам и отчуждать питомцев, в чем им помогают несколько организаций по защите животных.
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