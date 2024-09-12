„Не хватает людей“. Удержат ли Покровск новобранцы ВСУ

За счет мобилизованных комплектуют наиболее истощенные боевые подразделения, в том числе пехоту на Покровском направлении. Среди новобранцев 59-й бригады - в основном мужчины старше 40 лет, проживавшие в селах. „Я не шел на войну до последнего, - признается солдат с позывным „Аптека“. - Я не знаю, почему не шел. Но я был готов - у меня была обувь, одежда“.

Весной этого года в Украину вступили в силу поправки к закону о мобилизации. С тех пор призыв оживился - только в мае было мобилизовано больше людей, „чем за последние несколько месяцев“, заявил Роман Костенко, секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке при Верховной раде.

По мнению военных, с которыми побеседовала DW, причиной успехов армии РФ на этом направлении является ее большая численность. „Как я понимаю, они не ценят своих людей. Они прут - и их в три раза больше“, - рассуждает офицер штаба одной из бригад ТРО (украинской теробороны. - Ред.) В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях заявил, что продвижение россиян на Покровском направлении удалось остановить. По его словам, этому способствовало наступление ВСУ под Курском.

Между тем именно здесь, на одном из самых сложных участков фронта, у ВСУ не хватает людей. „У нас на позиции четыре человека, а ее штурмуют 20-30 россиян. С тех пор, как я на этом направлении, а это уже два года, нам постоянно не хватает солдат“, - говорит военнослужащий с позывным „Белый“ из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Раньше это направление, где он служит, называлось Авдеевским.

После оккупации Авдеевки в начале 2024 года армия РФ начала наступать к западу от города, преследуя цель захватить Покровск - важный логистический пункт в Донецкой области. Весной россияне оккупировали Очеретино и ускорили продвижение на Покровск. В течение последнего месяца местные жители массово эвакуируются, предчувствуя тяжелые бои на Покровском направлении.

„Я сам собирался идти. Я не боялся ТЦК (территориальный центр комплектования - в Украине аналог военкомата. - Ред.) как другие“, - уверяет новобранец с позывным „Суета“. Когда он получил повестку, попросил представителей ТЦК дать ему несколько дней - чтобы отпраздновать свое 45-летие. Мог убежать, но не стал, отмечает мужчина. Он говорит, что не хочет, чтобы одноклассники его дочери говорили ей: „Мой папа воюет, а твой бегает“.

Мы встретили мужчин на полигоне в Покровском районе, где проходят дополнительные тренировки, организованные инструкторами 59-й бригады. Оба новобранца жалуются на курс базовой военной подготовки. „Сколько лет вы учились на журналиста? А представьте, что я никогда не держал автомат, но за месяц должен все изучить“, - жалуется „Аптека“, который считает себя еще не готовым к участию в боевых действиях.

„А у меня и этого месяца не было“, - комментирует его слова инструктор с позывным „Белый“, до ранения служивший в пехоте. В начале полномасштабного вторжения тренировки мобилизованных были еще короче.

Новобранцам не хватает подготовки и мотивации

Подготовка новобранцев является „меньшей, чем хотелось бы“, недавно признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. „В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего привлечения призванных военнослужащих“, - добавил он.

Пехотинец с позывным „Север“, тренирующий новобранцев 59-й бригады, оценивает их мотивацию сдержанно. „Есть старания, живость, огонь в глазах. Немного нашего, инструкторского, вмешательства - и все будет хорошо“. Другой инструктор, военный с позывным „Белый“, более критичен по отношению к новобранцам. „Уровень мотивации очень низкий. Большинство попадающих к нам мобилизованных - это те, которых где-то поймали по дороге или в „наливайках“, - жалуется он.