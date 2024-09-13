Каким для Европы будет реальный эффект тарифов на импорт китайских электромобилей?

Новые тарифы также влияют на не являющиеся китайскими компании, которые производят автомобили в Китае, а затем поставляют их в Европу – такие как BMW, Tesla и Renault. Тем не менее, в отчете Европейской комиссии есть положение, которое позволяет не включенным в список производителям электромобилей на заключительном этапе ходатайствовать об индивидуально скорректированных ставках таможенных пошлин. Это позволит западным автопроизводителям платить более низкие тарифы.

Новые тарифы будут применяться в дополнение к нынешнему 10% тарифу на импорт автомобилей в Европейский союз и могут достигать 38%. Для различных производителей установлены разные тарифы: например, тариф для автопроизводителя BYD составляет 17,4%, для Geely – 20%, а для SAIC – 38,1%. Для других производителей, которые сотрудничали с Европейской комиссией в расследовании по поводу субсидий, установлен тариф в размере 21%, а для тех, кто отказался сотрудничать, тариф составил 38,1%. Тарифы применяются только в отношении новых электромобилей и не касаются гибридных машин или отдельных компонентов электромобилей, таких как аккумуляторы.

Решение Европейской комиссии о введении тарифов было принято после того, как внутренний спрос в Китае снизился, и обладающие значительными производственными мощностями китайские производители электромобилей начали экспортировать излишки продукции на зарубежные рынки – особенно в Европу. Европейская комиссия предупредила, что, если соответствующие меры приняты не будут, к 2025 году китайские и принадлежащие Китаю бренды электромобилей могут составить целых 15% рынка электромобилей ЕС. По данным Bloomberg, в 2019 году доля китайских электромобилей на рынке электромобилей Европейского союза составляла 1%, но в июне 2024 года она достигла исторического рекорда – 10%. Настолько быстрый рост доли китайских электромобилей на рынке вызвал в ЕС тревогу и подтолкнул Европейскую комиссию к действиям. Кроме того, в 2023 году Европейская комиссия начала расследование в отношении субсидий, предварительные результаты которого показали, что китайские производители электромобилей получают от несправедливых субсидий выгоду.

На первый взгляд может показаться, что тарифы уже работают: исследования Dataforce демонстрируют, что в июле количество регистраций новых китайских электромобилей по сравнению с июнем снизилось на 45%. Однако такое снижение вызвано в основном тем, что китайские автопроизводители спешили экспортировать электромобили еще до вступления в силу новых правил. Запасы китайских электромобилей в Европе в июне выросли, но резко сократились в июле.

Поэтому, учитывая, что китайские электромобили уже вошли на рынок ЕС, а многие европейские автопроизводители зависят от производства в Китае, маловероятно, что новые тарифы направлены на полную блокировку импорта или на существенное сокращение доли китайских электромобилей на европейском рынке.

По оценкам проведенного в 2023 году исследования Rhodium Group, с учетом существующей маржи тарифы ЕС должны достигать 45–55%, чтобы сделать для китайских производителей европейский рынок коммерчески непривлекательным. Хотя совокупные 48% тарифы в отношении SAIC и других не сотрудничавших в расследовании производителей попадают именно в этот диапазон, применяемые к Geely и BYD тарифы ниже такого диапазона. Согласно прогнозам, даже с введением дополнительных тарифов крупнейший в мире производитель электромобилей BYD по-прежнему будет получать в Европейском союзе большую прибыль, чем в Китае, и сможет предлагать более низкие цены, чем у конкурирующих моделей европейских производителей. Эксперты ING Bank полагают, что маржа прибыли китайских производителей электромобилей на рынке ЕС составляет 40–50%. Это означает, что китайские автопроизводители смогут сохранять конкурентоспособность на рынке Европейского союза, просто сокращая норму прибыли.