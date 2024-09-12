Кирилл Клаус: моя цель – быстро и решительно сделать Ласнамяэ по-настоящему безопасным местом для каждого
Управа района Ласнамяэ приглашает представителей квартирных товариществ принять участие в открытии нового сезона информационных дней. Первое мероприятие сезона состоится 25 сентября в 17 часов на эстонском языке и 26 сентября в 17 часов на русском языке в зале на первом этаже здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
В этот раз в центре внимания будут вопросы обеспечения безопасности, которые можно будет обсудить с исполняющим обязанности старейшины заместителем старейшины Ласнамяэ Кириллом Клаусом.
„Ситуация с безопасностью в Ласнамяэ, особенно в некоторых микрорайонах, вызывает беспокойство. Именно поэтому первые в новом сезоне информационные дни для квартирных товариществ будут посвящены этой теме. Многие проблемы, связанные с безопасностью, а точнее с ее отсутствием, напрямую касаются квартирных товариществ. На информационных днях я расскажу о планах и деятельности созданной при районной управе комиссии „Безопасный Ласнамяэ“, мы также обсудим проблемы товариществ и возможные пути их решения. Моя цель – быстро и решительно сделать Ласнамяэ по-настоящему безопасным местом для каждого“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Дополнительную информацию об информационных днях для квартирных товариществ можно получить по телефону 645 7761 или по адресу электронной почты artur.zahharov@tallinnlv.ee. Также управа района напоминает, что ждёт предложений от председателей, управляющих и членов правления квартирных товариществ относительно того, какие темы можно было бы обсудить на следующих информационных днях.
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