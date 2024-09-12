С 1 июля 2025 года будет запрещена остановка транспортных средств на тротуарах, даже для разгрузки. Как доставить посылку и не нарушить закон?

Ни одна логистическая компания не хочет и не направляет своих курьеров нарушать закон, сознательно паркуясь на тротуарах, где это запрещено. Тем более на велодорожках, где остановка и стоянка категорически запрещены. В условиях плотной городской застройки, которая будет расти за счет будущих проектов, необходимо уже сегодня задуматься о том, как организовать доставку в здания, не оборудованные необходимыми зонами разгрузки.

С 1 июля 2025 года вступит в силу закон, запрещающий остановку транспортных средств на тротуаре даже для погрузки-разгрузки, что до сих пор разрешалось при условии оставления пешеходам прохода шириной не менее 1,5 метра. После вступления закона в силу водители должны будут искать подходящие места для разгрузки или использовать специально обозначенные зоны, например на островках безопасности или разделительных полосах.

Это ставит в сложное положение как муниципалитеты, которые до сих пор не занимались созданием безопасных мест для разгрузки, так и компании — как перевозчиков, так и заказчиков.

Ни один курьер не хочет останавливаться на тротуаре. Курьер приезжает по вызову, а не по своей инициативе. Более того, ни один курьер не желает привлекать негативное внимание или подвергаться публичному осуждению в социальных сетях.

70% частных клиентов в Эстонии получают свои посылки через автоматы, что похвально. Мы значительно опережаем другие страны по развитию сети автоматов для посылок, и можно уверенно сказать, что жители Эстонии (а также других стран Балтии и Финляндии) уже привыкли к использованию автоматов для посылок. С ростом сети и усилением конкуренции в этой сфере доля посылок, отправляемых в автоматы, будет продолжать расти в ближайшие годы.