„Вторжение в адвокатскую тайну“. Суд во Владимирской области закрыл процесс над бывшими защитниками Навального

Петушинский районный суд Владимирской области, в котором сегодня началось рассмотрение дела адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, находится около ИК-2 в Покрове, куда оппозиционный политик Алексей Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.

Теперь Кобзев (защищавший Навального с 2011 года до своего ареста), а также Сергунин и Липцер (недолго участвовавшие в защите политика, когда он сидел в колонии в Покрове), сами оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе — часть 2 статьи 282.1 УК РФ. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, они „использовали свой статус“ и регулярно передавали сообщения Навального его соратникам.

Соратники политика со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении адвокатов рассказывали, что, по версии следствия, обмен сообщениями происходил путем „устной передачи“ между Навальным и соратниками, а также путем „получения от них и передачи Навальному и обратно писем и другой корреспонденции, с использованием для этого различных каналов связи, в том числе электронных почтовых сервисов“. Тем самым, как считает следствие, Навальный „продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества“, а адвокаты вошли в его состав.

„Экстремистским сообществом“ власти России считали Навального и его соратников. По этому делу Алексей Навальный в начале августа 2023 года был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Процесс по „экстремистскому“ делу был засекречен. Колония особого режима „Полярный волк“ для Навального была найдена за Полярным кругом в поселке Харп на Ямале, где 16 февраля он погиб. Соратники Навального считают, что он был убит.

Сегодня прокурор должен огласить обвинительное заключение. Защита настаивала на отсутствии в деле состава преступления и вторжении в адвокатскую тайну. Предполагалось, что заседание будет открытым.