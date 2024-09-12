„Вторжение в адвокатскую тайну“. Суд во Владимирской области закрыл процесс над бывшими защитниками Навального
Петушинский районный суд Владимирской области сегодня начал рассматривать уголовное дело против адвокатов погибшего Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. По версии следствия, они, „используя свой статус“, помогали Навальному руководить „экстремистским сообществом“, когда якобы передавали его письма соратникам. Защита настаивает, что состава преступления нет, а обвинение строится на „вторжении в адвокатскую тайну“. Вскоре после начала заседания судья закрыла процесс по ходатайству обвинения, сообщает BBC News русская служба.
Петушинский районный суд Владимирской области, в котором сегодня началось рассмотрение дела адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, находится около ИК-2 в Покрове, куда оппозиционный политик Алексей Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.
Теперь Кобзев (защищавший Навального с 2011 года до своего ареста), а также Сергунин и Липцер (недолго участвовавшие в защите политика, когда он сидел в колонии в Покрове), сами оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе — часть 2 статьи 282.1 УК РФ. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, они „использовали свой статус“ и регулярно передавали сообщения Навального его соратникам.
Соратники политика со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении адвокатов рассказывали, что, по версии следствия, обмен сообщениями происходил путем „устной передачи“ между Навальным и соратниками, а также путем „получения от них и передачи Навальному и обратно писем и другой корреспонденции, с использованием для этого различных каналов связи, в том числе электронных почтовых сервисов“. Тем самым, как считает следствие, Навальный „продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества“, а адвокаты вошли в его состав.
„Экстремистским сообществом“ власти России считали Навального и его соратников. По этому делу Алексей Навальный в начале августа 2023 года был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Процесс по „экстремистскому“ делу был засекречен. Колония особого режима „Полярный волк“ для Навального была найдена за Полярным кругом в поселке Харп на Ямале, где 16 февраля он погиб. Соратники Навального считают, что он был убит.
Сегодня прокурор должен огласить обвинительное заключение. Защита настаивала на отсутствии в деле состава преступления и вторжении в адвокатскую тайну. Предполагалось, что заседание будет открытым.
Согласно трансляции из зала суда, которую вело издание „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“), гособвинитель утверждал, что получил из Центра „Э“ МВД сообщение о готовящихся провокациях и на этом суде, а также рядом с ним, так как сторонники Навального остаются за границей, и они якобы систематически занимались провокациями.
По статье „Гласность“ УПК РФ суд может закрыть слушания для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их родственников или близких лиц.
Защитники Кобзева, Липцера и Сергунина в своих выступлениях обращали внимание суда на то, что присланный из МВД документ не содержит ссылок на оперативные данные и даже примеров возможных угроз, что делает его больше похожим на набор „даже не умозаключений, а предположений“.
Несмотря на это судья Шилова назвала письмо „объективными данными“ и объявила процесс закрытым.
Что говорит сторона защиты
Адвокат Андрей Гривцов, защищающий Вадима Кобзева, перед началом процесса говорил Би-би-си, что в деле допущены серьезные процессуальные нарушения. Во-первых, „следствие должно было установить, где именно и с какой целью адвокаты якобы вступили в экстремистское сообщество, но эти обстоятельства остались „неустановленными““, объяснил Би-би-си Гривцов. Это, по его словам, в принципе не позволяет определить подсудность дела конкретному суду.
Гривцов также считает, что в деле не доказано само наличие состава „экстремистского“ преступления — вступления его коллег в „экстремистское сообщество“ с целью совершения или планирования экстремистского преступления. „Участием в экстремистском сообществе не может быть признан обмен любой информацией между предполагаемым лидером и членами этого сообщества — для этого нужно доказать, что конкретная информация была напрямую связана с экстремистской деятельностью. При этом даже политические заявления не могут расцениваться как экстремистские“, — считает защитник.
Наконец, наиболее вопиющим нарушением, по словам Гривцова, является вторжение в адвокатскую тайну, поскольку все обвинение построено на материалах общения между Навальным и его защитниками. Полученные таким образом доказательства защитник Вадима Кобзева считает недопустимыми.
Защита настаивает, что адвокаты Навального оказывали ему „юридическую помощь, а не занимались никакой политической деятельностью“.
По прогнозу Гривцова, процесс над его коллегами может продлиться несколько месяцев.
Как развивалось экстремистское дело
Так называемое „экстремистское дело“ в отношении Алексея Навального появилось летом 2023 года и стало для него третьим. Его обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества.
Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
А уже в начале октября 2023 года правоохранительные органы пришли с обысками к адвокатам политика — Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски тогда прошли и в московской адвокатской коллегии „Далет“, в ней состоят Игорь Сергунин и Алексей Липцер. После этого все трое были задержаны и арестованы.
В эту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова, также не раз защищавшая в суде оппозиционера. В начале января 2024 года она сообщила, что ей предъявили заочное обвинение по делу об участии в „экстремистском сообществе“. Незадолго до ареста она уехала из России. „После арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно“, — написала Михайлова, добавив, что надеется быть „более полезной на свободе, а не в колонии“.
Весной этого года во время заседания Басманного районного суда по продлению меры пресечения следователь сообщил, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу, писала „Медиазона“ (признана в России „иноагентом“).
В конце августа Кобзев и Липцер пытались добиться в Верховном суде, чтобы их судили в Москве, а не во Владимирской области. Они также доказывали, что это дело вообще не подсудно Петушинскому суду. Игорь Сергунин такое ходатайство не подавал.
Как объяснил Би-би-си адвокат Андрей Гривцов, защищающий Вадима Кобзева, перенос дела в Москву по закону был возможен, поскольку все обвиняемые, защитники и большинство свидетелей проживают в столице. Из-за перевода во Владимирскую область Кобзец и Липцер лишились возможности регулярно встречаться с близкими и адвокатами и получать передачи, заявляли адвокаты на заседании.
Еще более важно, что следователи не установили место совершения, по их версии, „экстремистского“ преступления, как регламентировано Пленумом Верховного суда, отметил Гривцов, а значит — не доказали, что это дело подсудно именно Петушинскому суду. К тому же Навальный сидел во Владимирской области не только в колонии в Покрове (который относится к подсудности Петушинского суда), но и в другой колонии — в Коврове.
Подсудимые доказывали, что Петушинский суд Владимирской области, в котором они защищали Навального в его спорах с колонией, не сможет сохранить объективность и беспристрастность в этом деле, писала „Медиазона“.
Однако Верховный суд счел, что никаких нарушений в определении подсудности нет, и переносить процесс в Москву отказался, сказал Би-би-си Гривцов.
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