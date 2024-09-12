Правда ли, что Байден провёл в отпусках 40% времени своего президентства?

Авторы большей части русскоязычных публикаций ссылаются на американские СМИ или конкретно на таблоид New York Post. 7 сентября 2024 года в издании и вправду вышла статья под громким заголовком „Раскрыто поразительное количество отпусков Байдена — за четыре года президент взял отпуска, положенные за 48 лет работы“. Журналисты уточнили, что средний американец берёт лишь 11 дней отпуска в год, и подсчитали, что набрать такое же количество дней отдыха, как глава государства, обычный гражданин смог бы за почти полувековую карьеру.

Авторы статьи, в свою очередь, ссылаются на пост в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC) в соцсети X, где указаны соответствующие цифры: „Всего он провёл 532 дня (40,3% своего президентства) в отпуске“. Каким образом и на основе каких данных были произведены подсчёты, в посте не уточняется. На сайте RNC такого сообщения нет вовсе — новостная лента в сентябре 2024 года сосредоточена в основном на критике Камалы Харрис, кандидата в президенты США от демократов. Последняя публикация RNC, посвящённая отпускам Байдена, была сделана в конце августа 2023 года. По подсчётам портала, Байден на тот момент провёл в отпуске почти год из своего трёхлетнего президентства. Но там тоже не была описана методология данной статистики. Публикация содержит ссылки, однако все они уже неактивны и найти их архивные копии „Проверено“ не удалось. Тогда New York Post также опубликовал статью с критикой президента и указал, что подтвердил данные RNC с помощью официальных отчётов Белого дома о перемещениях Байдена. Статья с теми же цифрами (40% времени в отпуске) выходила в издании и в 2022 году и была основана на том же источнике. Причём в статьях 2022 и 2023 годов уточнялось, что эта цифра получена исходя из количества дней, проведённых Байденом вне Белого дома, а вовсе не из официальных данных об отпусках и выходных.