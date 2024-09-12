Правда ли, что Байден провёл в отпусках 40% времени своего президентства?
В начале сентября 2024 года в интернете разошлась информация о том, что действующий президент США с момента избрания отдыхал 532 дня. Мы решили проверить, так ли это на самом деле.
О том, что американский президент слишком часто брал выходные и уходил в отпуск, сообщили некоторые российские СМИ (Lenta.ru, „Газета.ru“, „Вечерняя Москва“, „Военное обозрение“, SVTV News и др.) и многие популярные Telegram-каналы, например „Топор Live“ (857 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Инсайдер UA | Україна | Новини“ (445 000), „Дмитрий Никотин“ (362 000), „ЗеРада“ (268 000), „Соловьёв“ (248 000). Обсуждают резонансную статистику пользователи и других соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook) и блог-платформ.
Авторы большей части русскоязычных публикаций ссылаются на американские СМИ или конкретно на таблоид New York Post. 7 сентября 2024 года в издании и вправду вышла статья под громким заголовком „Раскрыто поразительное количество отпусков Байдена — за четыре года президент взял отпуска, положенные за 48 лет работы“. Журналисты уточнили, что средний американец берёт лишь 11 дней отпуска в год, и подсчитали, что набрать такое же количество дней отдыха, как глава государства, обычный гражданин смог бы за почти полувековую карьеру.
Авторы статьи, в свою очередь, ссылаются на пост в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC) в соцсети X, где указаны соответствующие цифры: „Всего он провёл 532 дня (40,3% своего президентства) в отпуске“. Каким образом и на основе каких данных были произведены подсчёты, в посте не уточняется. На сайте RNC такого сообщения нет вовсе — новостная лента в сентябре 2024 года сосредоточена в основном на критике Камалы Харрис, кандидата в президенты США от демократов. Последняя публикация RNC, посвящённая отпускам Байдена, была сделана в конце августа 2023 года. По подсчётам портала, Байден на тот момент провёл в отпуске почти год из своего трёхлетнего президентства. Но там тоже не была описана методология данной статистики. Публикация содержит ссылки, однако все они уже неактивны и найти их архивные копии „Проверено“ не удалось. Тогда New York Post также опубликовал статью с критикой президента и указал, что подтвердил данные RNC с помощью официальных отчётов Белого дома о перемещениях Байдена. Статья с теми же цифрами (40% времени в отпуске) выходила в издании и в 2022 году и была основана на том же источнике. Причём в статьях 2022 и 2023 годов уточнялось, что эта цифра получена исходя из количества дней, проведённых Байденом вне Белого дома, а вовсе не из официальных данных об отпусках и выходных.
На основе открытой информации невозможно сделать однозначный вывод о том, сколько из этих дней Байден действительно отдыхал, не занимаясь своими прямыми обязанностями. Так, например, после выхода статьи New York Post в 2023 году фактчекеры CBS на базе всё тех же отчётов Белого дома выяснили, что во время поездки на озеро Тахо президент почти ежедневно получал информацию о лесных пожарах и наводнениях в некоторых частях страны, подписал декларацию о стихийном бедствии, провёл пресс-конференцию и поговорил по телефону с несколькими официальными лицами, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и президента Украины Владимира Зеленского. Осенью 2023 года, отвечая на очередную претензию в адрес Байдена по поводу того, что в напряжённый момент он находится не на рабочем месте, а в своём особняке в Рехобот-Бич (штат Делавэр), заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс говорил: „Как это было на протяжении большей части столетия, президенты могут выполнять весь спектр своих обязанностей из любой точки мира, будь то в зоне боевых действий в Израиле или в 100 милях от Белого дома в Делавэре“.
В августе 2024 года некоторые СМИ сообщили, что Байден провёл последние две недели месяца в отпуске в своих домах в Калифорнии и Делавэре. Журналисты отмечают, что его часто видели на пляже, и подтверждают это соответствующими фото и видео. Судя по расписанию публичных мероприятий президента, в течение этих двух недель он почти ежедневно проводил утренние брифинги и общался с журналистами из пула Белого дома. Кроме того, публичными мероприятиями обязанности президента не исчерпываются. На сайте его администрации за этот период опубликованы десятки заявлений Байдена по разным поводам, стенограммы разговоров с иностранными лидерами и отчёты о другой его деятельности.
Байден — далеко не первый президент США, которого обвиняют в слишком частых отпусках. Точно такие же претензии звучали в адрес Дональда Трампа, Барака Обамы, Джорджа Буша — младшего и других американских лидеров (как демократов, так и республиканцев). Однако ни тогда, ни сейчас не было представлено никаких убедительных доказательств того, что президент пренебрегает своими обязанностями, находясь в своей частной резиденции. Журналисты из пула Белого дома и исследователи утверждают, что у президентов, по сути, не бывает настоящих выходных и отпусков, когда они могут полностью отвлечься от работы. А значит, тот факт, что Байден провёл 40% своего президентства вне Белого дома, говорит лишь о том, сколько времени он работал из других точек США и мира.
Таким образом, публикации о том, что Байден отдыхал 40% времени своего президентства, основаны на заявлении его политических оппонентов из Республиканской партии. Методология их подсчётов не раскрывается, поэтому проверить статистику не представляется возможным. Вероятнее всего, эти цифры соответствуют количеству времени, которое президент провёл вне стен Белого дома. Однако достоверно сказать, действительно ли он отдыхал, находясь в своих частных резиденциях или иных поездках, и не исполнял служебные обязанности, может только очень узкий круг приближённых к Байдену людей, и „Проверено“ не удалось найти таких заявлений. Подобные претензии предъявлялись всем последним президентам США во время их пребывания на посту, поэтому есть основания полагать, что это скорее метод политической борьбы, нежели достоверные данные.
Итог: Скорее всего, неправда