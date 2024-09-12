ВИДЕО | Украинская разведка заявила, что уничтожила над Черным морем российский самолет Су-30

По данным украинской разведки, операцию провели бойцы спецподразделения ГУР. Подбитый самолет перестал выходить на связь около 5:00 утра 11 сентября, он упал в море. Российские военные, участвовавшие в поисках самолета, обнаружили обломки в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут.

Разведка заявила, что уничтожен истребитель 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки в Крыму.

Украинская разведка опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент уничтожения самолета. На записи видно, как в небе над морем летит самолет, затем появляется плывущий катер, после чего в небе возле точки, предположительно, самолета, возникает дым.

Одним из первых об уничтожении самолета днем 11 сентября сообщил украинский телеграм-канал „Крымский ветер“, который сослался на источник в ВСУ. По данным канала, при крушении погибли два российских пилота. О потере самолета также сообщили российские „военкоры“.

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