Балтийская лига: таллиннский „Пантер“ крупно проиграл латвийскому „Земгале“
Хоккеисты таллиннского клуба „Пантер“ с поражения начали свой второй сезон в Балтийской лиге. В среду вечером в домашнем поединке столичная команда встречалась с финалистом прошлого сезона, клубом „Земгале“ из Латвии.
Уже в начале первого периода Даниил Фурса вывел хозяев вперед, но во второй двадцатиминутке гости забросили четыре безответные шайбы, а в третьем периоде отличились еще трижды, в итоге добившись крупной победы со счетом 7:1, пишет Rus.err.ee.
В новом сезоне Балтийской лиги выступают 7 клубов - четыре из Латвии, 2 из Литвы, и 1 - прошлогодний четвертьфиналист „Пантер“ - из Эстонии. В регулярном чемпионате команды проведут по 36 матчей, после чего четыре лучших продолжат борьбу в плей-офф.
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