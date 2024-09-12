Балтийская лига: таллиннский „Пантер“ крупно проиграл латвийскому „Земгале“

Уже в начале первого периода Даниил Фурса вывел хозяев вперед, но во второй двадцатиминутке гости забросили четыре безответные шайбы, а в третьем периоде отличились еще трижды, в итоге добившись крупной победы со счетом 7:1, пишет Rus.err.ee.

В новом сезоне Балтийской лиги выступают 7 клубов - четыре из Латвии, 2 из Литвы, и 1 - прошлогодний четвертьфиналист „Пантер“ - из Эстонии. В регулярном чемпионате команды проведут по 36 матчей, после чего четыре лучших продолжат борьбу в плей-офф.

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