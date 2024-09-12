12.09.2024, 13:35
RIA: хакеры получили доступ к инфосистеме Транспортного департамента(4)
ФОТО: WWW.IMAGO-IMAGES.DE/SCANPIX | IMAGO IMAGES / PHOTOTHEK
По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в августе хакеры получили доступ к системе пользователей Транспортного департамента.
„15 августа RIA сообщили, что злоумышленникам удалось получить доступ к централизованной системе управления устройствами конечных пользователей Транспортного департамента. Департамент в ходе анализа, проведенного совместно с CERT-EE (отдел киберинцидентов RIA – ред.) и партнерами, выяснил, что при атаке была использована уязвимость в программном обеспечении Fortinet, о которой стало известно в марте“, - сообщил RIA.
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