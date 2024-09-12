Прогноз: страны Балтии, Польша и Скандинавия останутся долгосрочными целями российских кибератак

Как отметили в учреждении, политически мотивированные атаки типа „отказ в обслуживании“ (DDoS), осуществляемые пророссийскими группировками хакеров-активистов с целью посеять панику и подорвать доверие к государственным учреждениям, волнообразно происходят с начала 2022 года, передает RusDelfi.lv.

В этом году во второй половине августа по всей Латвии наблюдались интенсивные и целенаправленные DDoS-атаки на интернет-ресурсы в государственном и транспортном секторах, а также на отдельные ресурсы частного сектора. В результате атак некоторые из них испытывали перебои в работе - замедление или периодическую недоступность.

В целом, как указали в „Cert.lv“, это были масштабные атаки, которые с различной интенсивностью продолжались в течение недели. Причина атак может быть связана с одобренным 13 августа Латвией пакетом помощи Украине - передаче 30 транспортных средств.

Как сообщили в „Cert.lv“, в конце августа и начале сентября продолжались также мошеннические звонки жителям, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка или полиции и предлагали помощь в решении проблем с банковским счетом или с дорожно-транспортным происшествием, якобы совершенном родственником.

В случае подобного звонка „Cert.lv“ призывает немедленно прервать разговор, так как представители банка или полиции не будут запрашивать данные доступа к счету и просить установить программу удаленного доступа.

Мошенники также используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос знакомого человека, который якобы просит о срочной финансовой помощи.

„Такие звонки обычно настораживают получателя и создают ложное впечатление, что кто-то из его близких находится в затруднительном положении. Это увеличивает шансы стать жертвой телефонного мошенника“, - подчеркнули в „Cert.lv“.