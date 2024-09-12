Белорусский бодибилдер умер в 36 лет

Анна Ефимчук рассказала, что мужу стало плохо 6 сентября. Она вызвала скорую, делала массаж сердца, пока медики не приехали. Спортсмена на вертолете увезли в больницу, передает РБК.

“Каждый день я проводила рядом, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер“, — сообщила Анна Ефимчук.

Бодибилдер, который известен под прозвищем Голем, прославился тем, что делал жим лежа на 272 кг, приседания и становую тягу на 317 кг. Он рассказывал, что питается семь раз в день, а его ежедневный рацион рассчитан на 16,5 тыс. калорий.

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