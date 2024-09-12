ФОТО | Россия нанесла массированный удар по Конотопу, ВСУ всю ночь отражали атаку „шахедов“

Как заявили в военной администрации региона, целью удара стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, учебные и медицинские учреждения. В городе зафиксировали десять взрывов.

По последним данным, в результате российской атаки 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — несовершеннолетний.

Мэр Конотопа Артем Семинихин назвал ситуацию с электроснабжением критической, энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения — город фактически обесточен. По словам чиновника, в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электричество в больницу и на водоканал. Прогнозов о восстановлении энергоснабжения в жилых домах он не стал давать.

Национальная полиция Украины опубликовала фото последствий удара по Конотопу. В ведомстве заявили, что в городе повреждены семь многоквартирных домов, один частный жилой дом, больница, учебное заведение, магазин, гаражи, автомобили.

В Харьковской области ночью российский дрон нанес удар по поселку Золочев, в результате чего получили повреждения частный дом, хозяйственные постройки и газовые сети. Кроме того, под обстрел попал поселок Боровая. Там произошел пожар в уже разрушенном двухэтажном доме, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Как сообщает BBC News Русская служба, воздушные силы ВСУ всю минувшую ночь сообщали о движении многочисленных групп „шахедов“ по всей стране.

В большинстве регионов, в том числе в Киеве и области, объявлялась тревога. Сейчас она продолжает действовать в Сумской, Полтавской и Харьковской и областях.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях. В Киевской областной администрации отмечали, что в регионе работает ПВО.

Сообщения о массированном налете дронов на Украину начали появляться поздно вечером в среду, когда „шахеды“ полетели из приграничных районов России в сторону северных областей Украины.