Зеленский: „План победы“ принудит РФ к окончанию войны

Так называемый „план победы“ сможет „принудить“ Россию к завершению войны в Украине дипломатическим путем. Этот документ должен быть представлен ко второму „саммиту мира“. Как передает корреспондент DW, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, по итогам прошедшего в Киеве саммита „Крымской платформы“.

По словам главы государства, „план победы“ является „планом усиления Украины“. Он „будет иметь и психологическое, и политическое, и разного характера по вооружению влияние на решение РФ закончить эту войну“, отметил Зеленский.

При этом он обещал обсудить этот план с президентом США Джо Байденом, ведь его реализация во многом зависит от Вашингтона. В то же время украинский лидер отметил, что на данный момент он не давал полномочий вести мирные переговоры с Россией. „Чтобы разговаривать с россиянами, нужно иметь полномочия. Я лично таких полномочий не давал“, - заявил Зеленский.

Финансирование производства дронов в Украине

Кроме прочего, во время пресс-конференции по итогам „Крымской платформы“ президент Украины призвал союзников помочь Киеву с финансированием производства дронов.

„Эти дроны очень помогают спасать наших людей, воинов. Но нам нужны средства на увеличение объемов производства. Украинская промышленность готова увеличить вдвое производство, а некоторые компании готовы даже в пять раз. Они готовы, но не хватает денег. Мы обращаемся к нашим партнерам за помощью с финансированием. Потому что у нас это делать (производить дроны. - Ред.) дешевле и быстрее“, - пояснил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о передаче Ираном баллистических ракет России, глава государства отметил: „Я эту информацию получил от разведок. Я не могу подтвердить по применению этих ракет“.

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