ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (931-й день) | США могут разрешить Украине бить по российским тылам американскими ракетами. Кремль обещает на это ответить
Подводим итоги очередного дня войны.
Главные новости ночи и утра
В Новооскольском городском округе Белгородской области сошли с рельсов локомотив и пустые вагоны грузового поезда. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел из-за „незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта“. В результате никто не пострадал, СК возбудил дело по статье о теракте.
Российские военные запустили по Украине 25 „Шахедов“ и девять ракет, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. В шести областях работала система ПВО, по утверждению военных, в результате атаки никто не пострадал, 20 беспилотников были сбиты.
В Киев сегодня с совместным визитом приезжают госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Эта поездка проходит на фоне информации о том, что США могут снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов по международно признанной территории России. Накануне президент США Джо Байден подтвердил, что в Вашингтоне обсуждается этот вопрос.
В США прошли дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В их ходе Трамп заявил, что в случае победы сможет сразу завершить войну в Украине, так как „очень хорошо знает Зеленского и Путина“ и „заставит их встретиться“. Харрис в ответ обвинила Трампа в намерениях сдать Украину российской армии: „Если бы президентом был Трамп, Путин сейчас сидел бы в Киеве“.
Главное к середине дня
Энтони Блинкен приехал в Киев. На фоне разговоров о том, что во время его визита будет официально объявлено о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы будет „соответствующим“. „Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия СВО и является ответом“, — сказал Песков.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются „налеты вражеских беспилотников“. Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил свои слова про „языковых инспекторов“, появление которых в городе, где люди стали „больше говорить по-русски“, он анонсировал накануне. Если такие инспекторы услышат русский язык на улице, то будут „делать замечания“ и призывать разговаривать на украинском. Что случится, если люди откажутся, Марцинкив не уточнил — но предупредил, что в ответ на агрессию инспекторы будут вызывать полицию.
Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков пожаловался, что ему отказывают в отправке из колонии в зону „СВО“. Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил РБК, что так как он осужден по „экстремистской“ статье, отправка на войну возможна только в случае отмены приговора в кассации Верховного суда, либо в случае помилования. „Таким образом, никакого письменного отказа из компетентных органов по состоянию на сегодняшний день нет и быть не может“, — подчеркнул он.
Войска РФ начали атаки крупными силами в приграничных районах региона. Так, согласно видео, которое геолоцировала „Медуза“, подразделение 106-й воздушно-десантной дивизии заняло село Снагость Кореневского района в тылу украинских войск (примерно в 6 километрах от предыдущей линии фронта).
Главное к вечеру
Госсекретарь США Энтони Блинкен, приехавший в Киев, обсудил с украинской стороной разрешение на удары дальнобойным американским оружием по территории России. Он пообещал пересказать это обсуждение президенту США Джо Байдену. Кроме того, Блинкен объявил о выделении помощи Украине в размере более 700 миллионов долларов.
Великобритания (глава МИД страны Дэвид Лэмми прибыл в Киев вместе с Блинкеном) анонсировала новый пакет финансовой помощи Украине на сумму около 780 миллионов долларов, которые будут направлены на гуманитарную помощь, реформы и восстановление энергетики.
Sky News показал спутниковые снимки корабля, предположительно доставившего в Россию иранские баллистические ракеты. По данным украинского источника Sky News, корабль перевез около 220 ракет малой дальности „Фатх-360“ и 4 сентября прибыл в порт „Оля“ в Астраханской области. После этого, по данным источника, ракеты отправили поездом на военный полигон Ашулук для испытаний.
По материалам „Медузы“.
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