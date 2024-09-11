ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (931-й день) | США могут разрешить Украине бить по российским тылам американскими ракетами. Кремль обещает на это ответить

Энтони Блинкен приехал в Киев. На фоне разговоров о том, что во время его визита будет официально объявлено о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы будет „соответствующим“. „Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия СВО и является ответом“, — сказал Песков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются „налеты вражеских беспилотников“. Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил свои слова про „языковых инспекторов“, появление которых в городе, где люди стали „больше говорить по-русски“, он анонсировал накануне. Если такие инспекторы услышат русский язык на улице, то будут „делать замечания“ и призывать разговаривать на украинском. Что случится, если люди откажутся, Марцинкив не уточнил — но предупредил, что в ответ на агрессию инспекторы будут вызывать полицию.

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков пожаловался, что ему отказывают в отправке из колонии в зону „СВО“. Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил РБК, что так как он осужден по „экстремистской“ статье, отправка на войну возможна только в случае отмены приговора в кассации Верховного суда, либо в случае помилования. „Таким образом, никакого письменного отказа из компетентных органов по состоянию на сегодняшний день нет и быть не может“, — подчеркнул он.