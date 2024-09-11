Евросоюз готов полностью отказаться от российского газа

Европейский союз в настоящее время импортирует из России втрое меньше газа, чем до вторжения РФ в Украину, и по-прежнему намерен полностью отказаться от него. Об этом заявила в Брюсселе в среду, 11 сентября, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. „Раньше мы импортировали из России 150 миллиардов кубометров газа в год, а сейчас - менее 50. Наша зависимость от России снизилась с 45% в 2021 году до 15% в прошлом году“, - сказала Симсон.

„Мы по-прежнему полностью привержены завершению поэтапного отказа от российского газа, что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность поставок в Европу“, - продолжила еврокомиссар. Первым шагом она назвала прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину. „Мы делаем это уже несколько месяцев. Мы начали подготовку два года назад. ЕС готов жить без этого российского газа, поступающего по украинскому транзитному маршруту“, - подчеркнула Кадри Симсон.

В преддверии зимы газовые хранилища ЕС достигли целевого показателя заполнения в 90% уже 19 августа - за несколько недель до законодательно установленного крайнего срока 1 ноября, сообщила еврокомиссар.

Украина прекратит транзит российского газа в Европу 1 января 2025 года

Украина прекратит транзит российского газа в Европу 1 января 2025 года. Президент страны Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Киев не будет продлевать соответствующий контракт между украинским „Нафтогазом“ и российским „Газпромом“, истекающий в конце ныншнего года. „Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка“, - подчеркнул Зеленский.

Отказавшись от значительных объемов российского трубопроводного газа после начала войны, Европа частично заменила его российским сжиженным природным газом (СПГ), поставляемым танкерами. С учетом СПГ на Россию приходится 15% европейского газа, 30% ЕС получает из Норвегии, 19% приходится на СПГ из США. Евросоюз заявляет, что хочет полностью избавиться от газа из РФ к 2027 году.

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