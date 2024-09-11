The Wall Street Journal: полная победа Украины обойдется Западу в сотни миллиардов долларов

Западные чиновники хотят, чтобы власти Украины сформулировали реалистичные цели войны с Россией, как минимум на ближайший год, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Статья издания вышла с заголовком „Украину вынуждают задуматься о плане „Б“ в войне с Россией“.

Страны Запада, отмечает издание, по-прежнему поддерживают цель президента Украины Владимира Зеленского — вытеснить войска РФ со всей территории страны. Но на фоне медленного продвижения российских сил на фронте и ослабления общественной поддержки Украины в западных странах некоторые европейские дипломаты считают, что Киев должен сформулировать более реалистичные цели в этой войне. Как отмечает издание, это может помочь западным чиновникам объяснить своим избирателям, почему нужно продолжать оказывать помощь Украине.

The Wall Street Journal отмечает, что за последние две недели в Киеве побывали несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников. 11 сентября в Украину приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. По словам источников издания, они намерены обсудить с украинскими чиновниками, что станет победой для Украины и какая помощь ей для этого потребуется.

В Белом доме накануне поездки подчеркивали, что визит Блинкена не имеет цели принудить Украину к переговорам. Госсекретарь США говорил, что его поездка частично направлена на то, чтобы узнать, „как именно украинцы видят свои потребности на данный момент, какие [у них] цели и как мы можем их поддержать“.

После визита высокопоставленные чиновники доложат о результатах президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, которые 13 сентября собираются обсудить поддержку Украины. Предполагается, что одной из тем переговоров станет запрос украинских властей разрешить удары дальнобойным оружием по международно признанной территории России. По информации газеты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.