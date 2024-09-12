Министр Ляэнеметс объяснил очереди на границе с РФ: жители Нарвы нарушали закон

„Почему был введён полный таможенный контроль? Все очень просто — эти же жители Нарвы нарушали законы и перевозили через границу товары, которые не должны были перевозить. Говоря проще, они не перевозили товары в больших количествах, но, например, брали с собой один или два компьютера, пересекали границу и утверждали, что это их личные вещи. Каждый раз они возвращались, но компьютеров уже не было. Эти же люди, особенно пешеходы, и создали необходимость в полном контроле на границе. И, конечно, это также связано с поведением России. Эстония точно не будет делать никаких послаблений России“, — категорично заявил министр. Лаури Ляэнеметс также напомнил, что Эстония настоятельно рекомендует избегать поездок в РФ.