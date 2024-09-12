Министр Ляэнеметс объяснил очереди на границе с РФ: жители Нарвы нарушали закон(33)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на инфочасе в Рийгикогу объяснил причины многотысячных очередей на эстонско-российской границе. Он заявил, что основная проблема заключается в нарушении закона со стороны жителей Нарвы.
„Почему был введён полный таможенный контроль? Все очень просто — эти же жители Нарвы нарушали законы и перевозили через границу товары, которые не должны были перевозить. Говоря проще, они не перевозили товары в больших количествах, но, например, брали с собой один или два компьютера, пересекали границу и утверждали, что это их личные вещи. Каждый раз они возвращались, но компьютеров уже не было. Эти же люди, особенно пешеходы, и создали необходимость в полном контроле на границе. И, конечно, это также связано с поведением России. Эстония точно не будет делать никаких послаблений России“, — категорично заявил министр. Лаури Ляэнеметс также напомнил, что Эстония настоятельно рекомендует избегать поездок в РФ.
Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия) поинтересовался, будет ли открыт другой погранпункт — „Нарва-2“? Ляэнеметс заявил, что его нельзя открыть из-за текущей ситуации с безопасностью на границе и гибридных атак России на Эстонию.
„Если вы хотите что-то сказать жителям Нарвы, скажите им, что они должны злиться на Россию. Именно она создает эти трудности. Все это — ответные меры на её действия. Россия не является дружественным государством для Эстонии, и это важно понимать. Моя рекомендация: объясняйте это в Нарве, там это крайне необходимо“, — заключил Ляэнеметс, обращаясь к Евграфову.
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