„Кепка вагнеровцев“ с молотка. Польскую журналистку обвинили в продаже вещей убитых российских военных

Он отмечает, что любой погибший имеет право на достойное захоронение, и к погибшим россиянам это относится ровно в такой же степени.

„Часы, нашивка, флаг, кепка — это еще можно понять, но торговля жетонами, снятыми с павших солдат, совершенно неприемлема — ни морально, ни интеллектуально“, — уверен польский политолог и журналист Ярослав Вольский.

„Только мы знаем, в каких условиях они были добыты. Пусть зло превратится в добро, а деньги от трофеев помогут ВСУ. Кепка группы „Вагнера“ — это абсолютный уникальный лот, поэтому цена должна быть соответствующей“, — говорится на сайте .

На канале Каролины в Youtube этого видеофрагмента нет. Но в описании на сайте Zrzutka.pl говорится, что „кепку вагнеровца“ Каролине в качестве сувенира из России привез „жених Руслан из 63-го батальона 103-й бригады“.

„Есть жетон мертвой российской разведки, часы“, — говорит Каролина Баца-Погожельская на отрывке видео с аукциона, который активно ретвитят пользователи сети Х (бывший твиттер).

Распродажа вещей российских солдат была устроена на двух платформах: в личном канале журналистки Каролины Баца-Погожельской в YouTube и на краудфандинговом сайте Zrzutka.pl.

Мнения жителей Польши разделились полярно: одним подобный аукцион кажется нарушающим все возможные этические принципы; другие выступают в защиту журналистки, напоминая, что российские войска сами вторглись на территорию Украины, а вырученные деньги помогут ВСУ.

„То, что отличает нас от них, — это, в частности, уважение к таким вещам, как права военнопленных, право на достойное захоронение… все ценные вещи, найденные при погибшем солдате, обычно подлежат возврату семье или государству. Особенно это касается половинок военных жетонов“, — объясняет Вольский.

В Х раздаются призывы провести по этому поводу расследование.

Пользователи с сарказмом пишут, что россияне, видимо, убегали в большой спешке, если уж забыли взять часы. На это Каролина ответила: мол, да, всё так, иногда в окопах оставляют целые рюкзаки.

Однако гораздо сложнее поверить в то, что убегавшие российские военные могли где-то забыть свои жетоны.

„То, что она торгует в интернете, чтобы помочь солдатам, — это нормально. А то, что жетоны с трупов похищают, — нет“, — пишут пользователи Х.

Периодически в этой дискуссии достается и лично журналистке — предметом обсуждения становится ее внешность и личная жизнь.

Некоторые пользователи из Польши упоминают Волынскую резню 1943 года (массовое убийство польского населения на западе Украины), отмечая, что многие поляки, ставшие жертвами, достойно не похоронены до сих пор.

В защиту Каролины выступила ее коллега, Катажина Мокшицкая.

„Мне интересно: а если бы россияне напали на Польшу — бомбили, убивали, грабили, похищали детей. Если бы в окопах гибли наши братья, мужья, отцы. Если бы это наши дома обваливались нам на голову, и это мы бежали с ребенком на одной руке и собакой на другой. Если бы все это происходило в Польше. Интересно, столько людей оскорбляло бы сейчас Каролину на том основании, что нужно уважать права захватчика?“ — написала она.

Мокшицкая говорит, что можно сколь угодно критически относиться к самой распродаже, но нельзя позволять этому отношению выливаться в личные оскорбления.

Заявление польской журналистки

На фоне скандала вокруг аукциона Каролина Баца-Погожельская опубликовала по этому поводу отдельное заявление.