„Кепка вагнеровцев“ с молотка. Польскую журналистку обвинили в продаже вещей убитых российских военных
В Польше набирает обороты скандал из-за продажи в соцсетях личных вещей российских военных, которой занималась польская журналистка и волонтерка Каролина Баца-Погожельская, передает BBC News Русская служба.
Мнения жителей Польши разделились полярно: одним подобный аукцион кажется нарушающим все возможные этические принципы; другие выступают в защиту журналистки, напоминая, что российские войска сами вторглись на территорию Украины, а вырученные деньги помогут ВСУ.
О споре активно пишут российские пропагандистские СМИ, которые сравнивают польский аукцион с мародерством.
Аукцион вещей российских солдат
Распродажа вещей российских солдат была устроена на двух платформах: в личном канале журналистки Каролины Баца-Погожельской в YouTube и на краудфандинговом сайте Zrzutka.pl.
Среди выставленных на продажу лотов — жетоны российских солдат, наручные часы, а также кепка бойца ЧВК „Вагнер“.
„Есть жетон мертвой российской разведки, часы“, — говорит Каролина Баца-Погожельская на отрывке видео с аукциона, который активно ретвитят пользователи сети Х (бывший твиттер).
На канале Каролины в Youtube этого видеофрагмента нет. Но в описании на сайте Zrzutka.pl говорится, что „кепку вагнеровца“ Каролине в качестве сувенира из России привез „жених Руслан из 63-го батальона 103-й бригады“.
„Только мы знаем, в каких условиях они были добыты. Пусть зло превратится в добро, а деньги от трофеев помогут ВСУ. Кепка группы „Вагнера“ — это абсолютный уникальный лот, поэтому цена должна быть соответствующей“, — говорится на сайте.
Заявленная цена кепки - 8 тыс. злотых (около 2 тыс. долларов США), а жетон военного - за 1 тыс. злотых (порядка $260).
Почему нельзя торговать жетонами
Как отмечает польское издание І.pl, в обществе подобная распродажа вызвала большой резонанс, поскольку, например, изъятие жетонов существенно затрудняет идентификацию погибших.
Пользователи сети X разделились: одни Бацу-Погожельскую за распродажу резко критикуют, другие защищают.
„Часы, нашивка, флаг, кепка — это еще можно понять, но торговля жетонами, снятыми с павших солдат, совершенно неприемлема — ни морально, ни интеллектуально“, — уверен польский политолог и журналист Ярослав Вольский.
Он отмечает, что любой погибший имеет право на достойное захоронение, и к погибшим россиянам это относится ровно в такой же степени.
„То, что отличает нас от них, — это, в частности, уважение к таким вещам, как права военнопленных, право на достойное захоронение… все ценные вещи, найденные при погибшем солдате, обычно подлежат возврату семье или государству. Особенно это касается половинок военных жетонов“, — объясняет Вольский.
В Х раздаются призывы провести по этому поводу расследование.
Пользователи с сарказмом пишут, что россияне, видимо, убегали в большой спешке, если уж забыли взять часы. На это Каролина ответила: мол, да, всё так, иногда в окопах оставляют целые рюкзаки.
Однако гораздо сложнее поверить в то, что убегавшие российские военные могли где-то забыть свои жетоны.
„То, что она торгует в интернете, чтобы помочь солдатам, — это нормально. А то, что жетоны с трупов похищают, — нет“, — пишут пользователи Х.
Периодически в этой дискуссии достается и лично журналистке — предметом обсуждения становится ее внешность и личная жизнь.
Некоторые пользователи из Польши упоминают Волынскую резню 1943 года (массовое убийство польского населения на западе Украины), отмечая, что многие поляки, ставшие жертвами, достойно не похоронены до сих пор.
В защиту Каролины выступила ее коллега, Катажина Мокшицкая.
„Мне интересно: а если бы россияне напали на Польшу — бомбили, убивали, грабили, похищали детей. Если бы в окопах гибли наши братья, мужья, отцы. Если бы это наши дома обваливались нам на голову, и это мы бежали с ребенком на одной руке и собакой на другой. Если бы все это происходило в Польше. Интересно, столько людей оскорбляло бы сейчас Каролину на том основании, что нужно уважать права захватчика?“ — написала она.
Мокшицкая говорит, что можно сколь угодно критически относиться к самой распродаже, но нельзя позволять этому отношению выливаться в личные оскорбления.
Заявление польской журналистки
На фоне скандала вокруг аукциона Каролина Баца-Погожельская опубликовала по этому поводу отдельное заявление.
Все проданные вещи она назвала трофеями, заявив при этом, что „ни одна из них не была снята с мертвого солдата“.
По информации Каролины, все выставленные на продажу вещи „нашли в окопе, который россияне оставили вместе со всем снаряжением, убегая от украинцев“.
Журналистке их передали украинские военные.
„Вещи, которые стали бесхозными, могли помочь финансово поддержать украинских бойцов“, — утверждает Баца-Погожельская.
Все вырученные средства она планирует направить „на покупку автомобилей для поддержки борьбы украинцев с российским агрессором“.
Кто такая Каролина Баца-Погожельская
Каролина Баца-Погожельская сотрудничает с такими известными в Польше изданиями, как Dziennik Gazeta Prawna и Wprost.
С марта 2022 года по ноябрь 2023 года она работала корреспондентом Wprost в Украине, куда переехала на это время, чтобы писать репортажи с фронта.
В своем канале в YouTube Баца-Погожельская много рассказывает об обстрелах украинских городов — Харькова, Полтавы и Львова.
Журналистка записывает интервью с экспертами на актуальные темы — например, о том, почему Польша не сбивает российские дроны; обсуждает с ними ситуацию в украинской энергетике и последствия российских обстрелов.
Среди ее работ — несколько репортажей об уничтоженных городах и селах Сумской области.
В соавторстве с Михаилом Потоцким Каролина написала книгу „Черное золото. Войны за уголь с Донбасса“, отмеченную премией Grand Press.
Она на добровольных основах помогает ВСУ — в частности, собирает деньги на покупку дронов и автомобилей, а также закупает для бойцов продовольствие и спальные мешки.
Би-би-си обратилась к журналистке за комментарием, однако та отказалась от разговора, сославшись на свои уже сделанные публичные заявления.
Обвинения в мародерстве
Российские СМИ обвинили польскую журналистку в ограблении погибших солдат.
„Московский комсомолец“ назвал аукцион отвратительным, а „Аргументы и Факты“ охарактеризовали действия журналистки как „циничное мародерство“.
За последние три года обвинения в мародерстве чаще всего звучали как раз в адрес самих россиян.
Многие жители оккупированных украинских территорий жалуются на мародерство со стороны российских военных.
В том числе украинская беженка в Великобритании опознала свой бойлер — вероятно, похищенный из ее квартиры в Попасной, — на фотографии российского танка.
Судя по многочисленным свидетельствам, во время оккупации ЧАЭС россияне разграбили и эту станцию: например, похитили дозиметры.
На мародерство российских военных жалуются и сами россияне — жители прифронтовых городов и сел Курской области.
Многие из них отказываются эвакуироваться в более безопасные места из опасений, что в таком случае их дома разграбят российские же военнослужащие.
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