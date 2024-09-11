Госсекретарь США и глава МИД Великобритании прибыли в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в среду, 11 сентября, прибыли в Киев. Главы внешнеполитических ведомств двух стран приехали в столицу Украины поездом из Польши.

Ожидается, что их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским будет посвящена просьбе Киева разрешить наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России, передает агентство AFP. У Блинкена и Лэмми также запланированы встречи с высокопоставленными представителями украинского правительства.

США против ударов американским оружием по объектам в глубине тыла РФ

Несколькими днями ранее Зеленский призвал разрешить использовать западное оружие большой дальности для обстрела целей на территории России. США не одобрили эту просьбу президента Украины. „Я не верю, что одна конкретная возможность будет иметь решающее значение“, - заявил в кулуарах заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин.

В конце августа министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита в Соединенные Штаты передал американской стороне список целей в глубине территории РФ для нанесения по ним ударов. „Мы объяснили, что нам нужно для защиты жителей Украины от российского террора… Надеюсь, что нас услышали“, - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN. По словам Умерова, для нанесения таких ударов могли бы использоваться американские дальнобойные ракеты ATACMS.

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