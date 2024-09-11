Говорил ли Энтони Хопкинс, что самое сложное и важное в жизни — „отпустить людей, которые не готовы любить тебя“?

Предполагаемое высказывание Энтони Хопкинса распространяется в Рунете как минимум в трёх вариантах. Первый и самый короткий состоит из одного абзаца и звучит так: „Отпусти людей, которые не готовы любить тебя. Это самое сложное и важное, что тебе придётся сделать в жизни. Перестань вести тяжёлые разговоры с людьми, которые не хотят меняться. Перестань водиться с людьми, которые не интересуются твоим присутствием“. Например, в паблике „Книга знаний“ во „ВКонтакте“ посты с этой цитатой, приписываемой актёру, с 2022 года появились не менее четырёх раз и суммарно набрали более 1,2 млн просмотров (тут, тут, тут и тут).Во второй версии текста уже насчитывается несколько абзацев, он начинается так: „Самое ценное, что у тебя есть, — это твоё время и энергия, так как обе эти субстанции ограниченны. Когда ты осознаёшь это, ты начинаешь понимать, почему ты так тревожен, проводя время с людьми, которые крадут твою энергию. Когда ты начнёшь бороться за радостную, интересную жизнь, не все будут готовы идти за тобой. Это значит, что нужно отпустить людей, которые не готовы сопровождать тебя. Правда в том, что ты не для всех и не все для тебя“. Затем следуют слова, приведённые в начале этого разбора, а кончается высказывание следующим выводом: „Я знаю, что твой инстинкт — сделать всё возможное, чтобы получить признание окружающих, но это порыв, который крадёт твоё время, энергию, психическое и физическое здоровье. Есть люди, которых не должно быть в твоей жизни. Сделай свою жизнь безопасным убежищем, в которое ты пускаешь только „совместимых“ людей. Ты не несёшь ответственности за то, чтобы убедить людей стать лучше. Не твоя работа — существовать для людей и отдавать им свою жизнь. Единственное твоё обязательство — осознать, что ты — хозяин своей судьбы. Ты заслуживаешь настоящей дружбы, приверженности и полноценной любви“. Этот вариант цитаты неоднократно размещал паблик „Путь к себе ☼ Самопознание“ — как минимум шесть раз в сумме на 80 000 просмотров (тут, тут, тут, тут, тут и тут). Аналогичный пост в сообществе „Окно в удивительный мир. Осознание реальности“ получил более 70 000 просмотров. Также этот вариант высказывания популярен в Telegram, Instagram и Facebook.Третья версия цитаты самая объёмная: в ней немного отличается перевод нескольких фраз, а также чуть изменено расположение предложений. С полным текстом можно ознакомиться на скриншоте ниже. В таком варианте напутствие под авторством Хопкинса опубликовано, например, в пабликах „Путь к себе ☼ Самопознание“ (62 000 просмотров) и „Мир кино: Кастинги, актёры, режиссёры, продюсеры“ (25 000).