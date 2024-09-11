Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах

В начале Харрис заметно волновалась, но это не помешало ей перейти в атаку и начать навязывать Трампу темы для разговоров в расчете на то, что он будет выглядеть оторванным от реальности. Так, она заявила, что посетители предвыборных митингов Трампа уходят с них, не дождавшись окончания. Такое покушение на предмет его особенной гордости неизбежно разозлило лидера республиканцев, и он принялся его опровергать и в ответ рассказывать о мизерной посещаемости ее митингов.

Но для Харрис они — первые, а предстоящие президентские выборы — первый раз, когда ей предстоит конкурировать с республиканцем. Предшествующая ее карьера в Калифорнии и участие в праймериз Демократической партии не предполагали соперничества с республиканцами.

Для Трампа эти президентские дебаты стали уже седьмыми за последнее десятилетие: он трижды встречался с Хиллари Клинтон в 2016-м и трижды дебатировал с Джо Байденом в 2022-24 годах.

Транслировал дебаты телеканал ABC, а вели его звезды канала Дэвид Мьюир и Линси Дэйвис, ведущие самой популярной новостной программы в Америке, ABC World News Tonight.

Дебаты стали первой личной встречей двух кандидатов — они никогда прежде не встречались, если не считать присутствие Харрис в бытность сенатором на официальных выступлениях Трампа как президента. Их встреча началась с рукопожатия, которое инициировала кандидат от демократов.

Исход предстоящих выборов остается практически непредсказуемым, говорят социологи, ссылаясь на данные национальных опросов. Поэтому дебаты особенно важны: среди их зрителей есть еще неопределившиеся избиратели.

Предварительные соцопросы по следам дебатов показывают, что телезрители отдают победу Харрис, и даже консервативные комментаторы признают, что она выглядела убедительнее Трампа. Но главный козырь ее штаб оставил напоследок: сразу после дебатов певица Тэйлор Свифт заявила, что будет голосовать за демократов.

Несмотря на бесконечные перепалки, кандидаты почти не сказали ничего, что могло бы стать мемом, кроме много раз повторенных Трампом утверждений о том, что мигранты едят кошек и собак в штате Огайо.

Вопросы экономики и здравоохранения обсуждались крайне поверхностно, и ни один из кандидатов ничего нового не сказал. Внешняя политика также обсуждалась лишь поверхностно — в контексте войны в Газе и войны России против Украины. И Трамп, и Харрис обещали поддерживать Израиль, а вот в вопросе российского вторжения разделились.

Она также обвинила Трампа в планах ввести национальный запрет на аборты. Тот факт, что он ответил уклончиво, можно считать победой для Харрис: этот отрывок из дебатов будет распространяться демократами с призывами к женщинам проголосовать за них.

Харрис, в свою очередь, использовала свой главный козырь, указывая на роль Трампа в отмене Верховным судом США права на аборт. Она использовала свой любимый пример о женщине, истекающей кровью после выкидыша на парковке у больницы, где врачи боятся ее принимать, чтобы не быть обвиненными в проведении незаконных абортов.

Но главным аргументом Трампа на протяжении 90 минут оставалась миграция. Он корректно обращал внимание на то, что число незаконных переходов границ резко выросло после отмены Байденом введенных им строгих мер. Он также цитировал слухи о том, что в штате Огайо мигранты якобы похищают и едят кошек и собак, и даже говорил, что Харрис хочет проводить операции по смене пола для мигрантов, находящихся в американских тюрьмах — для чего ей это, он не уточнял.

Трамп не остался в долгу и выдал собственную порцию нападок. Он в очередной раз заявил, что Харрис — леворадикальный кандидат и марксист. („Она не предлагает захватить средства производства“, — прокомментировала это утверждение газета New York Times). Он также утверждал, что выбранный Харрис кандидатом в вице-президенты Тим Уолз не только поддерживает аборты на любом сроке беременности, но и якобы высказывается за то, чтобы убивать младенцев после их рождения.

На вопрос, хотят ли они победы Украины, кандидаты ответили по-разному: Харрис — утвердительно, использовав его как повод подчеркнуть все, что администрация Байдена уже сделала для Киева. Трамп же заявил, что его цель — остановить войну, и что он может сделать это очень быстро, поговорив отдельно с Зеленским и Путиным, и потом сведя их вместе. А если бы он оставался президентом, то вторжения бы не произошло, уверял Трамп в очередной раз.

Но у Харрис другая версия событий: „Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши“.

„Путин — диктатор, который съест вас на обед“, — сказала она оппоненту.

И если в 2016 году демократы пытались найти российский след в штабе республиканцев, то этим вечером Трамп попытался разыграть эту карту. Он заявил, что Байден полностью коррумпирован, и как пример того привел 3,5 млн долларов, которые его сын Хантер якобы получил от Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Речь идет о денежном переводе, который якобы в 2014 году поступил на счет инвесткомпании, связанной с ним.

Про отношения США с Китаем модераторы не спрашивали, и сами кандидаты не поднимали эту тему.

Фактчек с пристрастием

Со вступления Трампа в президентскую гонку в 2015 году журналисты ломают голову над тем, что с ним делать. Даже ветераны профессии, привыкшие к легкомысленному обращению политиков с фактами, оказались не готовы к кандидату в президенты и лидеру страны, который так часто выдает вымысел за факты.

Принимавший дебаты Байдена и Трампа в июне канал CNN заранее предупредил, что фактчека не будет. В случае с ABC был выбран другой подход, и ведущие перебивали Трампа, чтобы напомнить зрителям о фактах.