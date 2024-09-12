12.09.2024, 08:00
Волнительное время перед автоналогом. Продавцы признают: покупателей пугает плата за регистрацию
Приложен калькулятор автоналога
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам автодилеров, нынешнее состояние рынка отражает общую неуверенность потребителей. В то же время они признают, что в последние недели в автосалонах всё больше клиентов, и ожидаемый бум может наступить в конце года.
Происходящее в этом году на эстонском автомобильном рынке ясно проявляет всю экономическую среду Эстонии и отсутствие уверенности потребителей, говорит Рене Варек руководитель компании Amserv - ведущего в странах Балтии продавца автомобилей.
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