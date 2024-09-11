В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов. СК возбудил дело о теракте

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в результате „незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта“. Гладков уточнил, что никто не пострадал.

Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправили в объезд.

Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о теракте (пункт „в“ часть 2 статьи 205 УК РФ). В СК уточнили, что тепловоз и 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на 697-м километре перегона Новый Оскол — Волоконовка. Машинист и его помощник не пострадали.

„Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление“, — говорится в сообщении.

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