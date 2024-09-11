Квартиру в спальном районе Таллинна атаковали осы: владелец был вынужден звать на помощь

Во вторник, 10 сентября, в 06:23 спасатели отправились на вызов в многоквартирный дом на улице Вильде в столичном районе Мустамяэ, где в одну из квартир проникло большое количество ос. Выгнать их самостоятельно у звонившего не получилось.

Прибывшим на месте спасателям это удалось, и все закончилось благополучно.

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