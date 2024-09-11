Звери
11.09.2024, 12:35

Квартиру в спальном районе Таллинна атаковали осы: владелец был вынужден звать на помощь

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Вчера спасателям Пыхьяского региона пришлось выгонять ос из одной мустамяэской квартиры.

Во вторник, 10 сентября, в 06:23 спасатели отправились на вызов в многоквартирный дом на улице Вильде в столичном районе Мустамяэ, где в одну из квартир проникло большое количество ос. Выгнать их самостоятельно у звонившего не получилось.

Прибывшим на месте спасателям это удалось, и все закончилось благополучно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии