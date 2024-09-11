11.09.2024, 12:35
Квартиру в спальном районе Таллинна атаковали осы: владелец был вынужден звать на помощь
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера спасателям Пыхьяского региона пришлось выгонять ос из одной мустамяэской квартиры.
Во вторник, 10 сентября, в 06:23 спасатели отправились на вызов в многоквартирный дом на улице Вильде в столичном районе Мустамяэ, где в одну из квартир проникло большое количество ос. Выгнать их самостоятельно у звонившего не получилось.
Прибывшим на месте спасателям это удалось, и все закончилось благополучно.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.