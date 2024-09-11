Зимние виды
11.09.2024, 14:50

Фонд антидопинга и спортивной этики: мама фигуристки должна посмотреть в зеркало. „Я не чувствую себя виноватой“

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Эмелие Ринне
Эмелие Ринне
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В редакцию RusDelfi обратилась мама юной фигуристки Эмелие Ринне из Таллинна, которая рассказала о конфликте с тренером по фигурному катанию Алиной Шкулетой. Чтобы разобраться в ситуации, мы поговорили с тренерами, должностными лицами и родителями спортсменов: „Мать перешедшей под канадский флаг фигуристки считает, что эстонский тренер действует тюремными методами“.

История получила продолжение: развернутый комментарий относительно этой ситуации дал один из руководителей Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики Ремо Перли. Мама фигуристки Елена Ринне, в свою очередь, прокомментировала его ответ.

Комментарий Ремо Перли: „Эмелие и Елена Ринне приезжали к нам несколько раз подряд в мае этого года. У них было много претензий, особенно к клубу, который не давал им тренироваться и получать ледовое время. После этих жалоб я сам общался и с тренером, и с клубом, разговаривал и с другими тренерами.

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