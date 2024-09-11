11.09.2024, 14:50
Фонд антидопинга и спортивной этики: мама фигуристки должна посмотреть в зеркало. „Я не чувствую себя виноватой“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию RusDelfi обратилась мама юной фигуристки Эмелие Ринне из Таллинна, которая рассказала о конфликте с тренером по фигурному катанию Алиной Шкулетой. Чтобы разобраться в ситуации, мы поговорили с тренерами, должностными лицами и родителями спортсменов: „Мать перешедшей под канадский флаг фигуристки считает, что эстонский тренер действует тюремными методами“.
История получила продолжение: развернутый комментарий относительно этой ситуации дал один из руководителей Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики Ремо Перли. Мама фигуристки Елена Ринне, в свою очередь, прокомментировала его ответ.
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