PTA предупредил владельцев собак о появившемся в продаже опасном продукте

По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кайли Каллит, Продовольственный департамент Финляндии известил Европейскую комиссию и страны-члены ЕС, что жевательные кости Hau-Hau Champion, произведенные в Китае, могут вызвать у собак невротические симптомы.

„Насколько известно PTA, данный продукт поступил на эстонский рынок, его продавали в сети магазинов AS Prisma Peremarket. В качестве меры предосторожности продажа продукта была приостановлена до выяснения всех обстоятельств“, - сказала Каллит. В настоящий момент удаление из продажи касается только одной партии жевательных рулек от производителя корма для домашних животных Hau-Hau Champion, расфасованной в 500-граммовые упаковки (партия № 3200BF027 19684, срок годности до 16.04.2027).

Всех владельцев собак, которые приобрели входящий в указанную партию продукт и скормили его животному, PTA просит следить за здоровьем животного и при необходимости обратиться к ветеринару.

Потребители, которые приобрели продукт из данной партии, имеют право обратиться с жалобой к продавцу, у которого был куплен продукт.

Финская газета Iltalehti предупредила о потенциально опасных жевательных костях уже две недели назад, написав, что у собак, употребивших жевательные кости из названной партии, местые ветеринары диагностировали беспрецедентные приступы, которые связаны именно с невротическими симптомами, такими как панические атаки и судороги. Всех, чьи собаки испытывают вышеупомянутые симптомы, просят сообщить об этом фирме-производителю и обязательно указать номер партии.

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