Зимние виды
11.09.2024, 16:01

Хоккеиста дисквалифицировали на 12 месяцев за покупку кокаина на Олимпиаде

 
Австралийский спортсмен член сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг
Австралийский спортсмен член сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг
ФОТО: AHMAD GHARABLI | Scanpix

Австралийский спортсмен член сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг был дисквалифицирован на 12 месяцев после покупки кокаина в Париже во время летней Олимпиады-2024. Об итогах расследования сообщили в Федерации хоккея на траве Австралии (HA).

Уточняется, что спортсмен полностью отбудет срок в шесть месяцев, а вторую его половину может избежать в случае надлежащего поведения. В это время Крейгу запрещено принимать участие в матчах любого уровня, которые проводятся HA. В заявлении указано, что спортсмен может быть включён в состав национальной сборной на 2025 год, пишет Чемпионат.

Напомним, 8 августа стало известно о задержании правоохранительными органами Парижа Томаса Крейга во время попытки покупки кокаина в одном из городских округов.

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