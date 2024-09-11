Хоккеиста дисквалифицировали на 12 месяцев за покупку кокаина на Олимпиаде

Уточняется, что спортсмен полностью отбудет срок в шесть месяцев, а вторую его половину может избежать в случае надлежащего поведения. В это время Крейгу запрещено принимать участие в матчах любого уровня, которые проводятся HA. В заявлении указано, что спортсмен может быть включён в состав национальной сборной на 2025 год, пишет Чемпионат.