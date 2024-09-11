„Интенсивность такова, что мы стреляем по 200 снарядов в день“. Репортаж Би-би-си из Покровска, жизненно важного для украинской обороны города
Мария Васильевна Гончаренко с тростью в руках сидит на лавочке у подъезда. С ней рядом ее соседка, но разговор на этот раз не клеится. Их молчание изредка прерывается звуками отдаленных взрывов. Они вскакивают с места, когда подъезжает старенькая „девятка“, пишет BBC News Русская служба.
Это приехали волонтеры помочь Марии Васильевне эвакуироваться. С приближением фронта она решила покинуть родной город.
Ей 69 лет, и большую часть жизни она прожила в Покровске.
„Мы жили себе спокойно и мирно, трудились до пенсии, — рассказывает она, будучи не в силах сдерживать слезы. — А что они сделали с нами? Будь он проклят, этот Путин!“
Волонтеры в синих бронежилетах с надписью организации „Пролиска“ помогают перенести вещи в машину. Одна сумка и корзинка с двумя кошками — это все что она взяла с собой.
Линия фронта уже находится менее чем в 8 км от Покровска. Отдаленные раскаты артиллерийских обстрелов становятся все громче.
По словам Сергея Добряка, главы военной городской администрации, российские войска обстреливают город не только ракетами типа С-300 и „Искандер“, но они уже настолько приблизились, что начинают сбрасывать авиационные бомбы и даже бить артиллерией.
После недавних обстрелов была повреждена подстанция, и большая часть города осталась без электричества. В городе перебои с водоснабжением.
Банки закрылись. Супермаркеты и большинство магазинов не работают. Городская больница эвакуирована. Город постепенно пустеет.
В связи с тем, что вокзал закрыт, людей эвакуируют на автобусах. Волонтеры привозят Марию Васильевну в центр сбора.
„На какое направление вы едете?“ — спрашивает администратор, сверяя ее со списком.
„На Тернополь“, — тихо отвечает она.
„У вас там есть где жить? Встретят?“ Мария Васильевна качает головой.
Местные власти вывозят людей в Кривой Рог, где предоставляется жилье эвакуированным из Покровского района. Когда Марию Васильевну предупреждают, что поселения в Тернополе нет, она машет рукой, давая знать, что справится.
Волонтеры помогают ей сесть в автобус. Возле сиденья ставят корзинку с ее любимыми кошками.
„Паспорт я вам положила в сумочку. Удостоверьтесь, что он на месте“, — наставляет Элина Плужникова, волонтер из „Пролиски“.
Людей везут в Павлоград, это более 100 км от Покровска. Эвакуационный поезд отъезжает оттуда теперь.
„Прежде чем выедете, уточните, где вы остановитесь в Тернополе, — советует Плужникова. — Что вы будете делать, если прибудете ночью?“
„Да мне это не страшно“, — отвечает Мария Васильевна. На предложение найти ей временное жилье она отказывается. В руках она держит старый кнопочный телефон с контактами экстренных служб и волонтеров.
„Главное удрать отсюда, — говорит она. — Сердце уже останавливается. Как бахнет — и все, уже не выдерживаешь, уже умираешь“.
Автобус постепенно заполняется. Женщина с собачкой садится на заднее место. Бабушка с гипсом на руках еле забирается через дверь.
Маленькой Лизе волонтеры дают сладости в дорогу. Она с нетерпением просит маму открыть пакетик. Для них эта уже вторая эвакуация. Они жили в Авдеевке и после полномасштабного вторжения России в 2022 вынуждены были выехать в Покровск. Все это время Лиза с мамой надеялись вернуться домой. А теперь они едут еще дальше.
В Покровске проходит крупный транспортный узел, через который ВСУ перевозит военных, оружие и продовольствие для фронта. Это один из двух основных путей снабжения.
Если России удастся ее перекрыть, то ряд фронтовых городов как Часов Яр и Константиновка могут оказаться в очень сложном положении, и ВСУ могут быть вынуждены отойти оттуда.
По словам Сергея Добряка, Россия сосредоточила большое количество войск на этом направлении. „Соотношение сил на нашем участке десять к одному, и наши ребята удерживают врага“, — заявил он в интервью Би-би-си.
Но все же за последние месяцы российские военные продвинулись на нескольких участках. Российское Минобороны утверждает, что на днях захватили Новогродовку в 10 км от Покровска. Хотя Киев официально это не комментировал, источники Би-би-си подтверждают, что ВСУ вышли из этого села.
Операция ВСУ в Курской области безусловно помогла поднять дух как среди военных, так и гражданского населения. Однако в среде экспертов идет дискуссия насколько было бы эффективнее использовать эти силы, задействованные в Курской области России, для защиты Донбасса.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский признает, что Россия не вывела серьезные силы из восточной части Украины для защиты Курской области. Однако, в интервью CNN он заявил, что Курская операция все же помогла украинским войскам в Донбассе, поскольку Москва не может перебросить подкрепление на фронтовые участки и поэтому ограничена в возможности маневра.
На мой вопрос о том, насколько верным было решение военного руководства бросить хорошо подготовленные подразделения на Курск вместо Донбасса, Дмитрий, командир одной из артиллерийских батарей под Покровском, отвечает уклончиво. „У руководства лучшее видение стратегической ситуации для принятия таких решений“, — сухо говорит он.
Его команда, вместе с другими частями 15-й бригады Национальной Гвардии Украины защищают участок возле города Селидово. И бои в их секторе очень тяжелые.
„Интенсивность может быть такой, что мы стреляем по 200 снарядов в день. Противник идет группами до 15 человек, иногда доходит до 60“, — поясняет Дмитрий.
И это только одна установка. В отличие от зимних месяцев, когда артиллеристы могли часами простаивать в ожидании, работа у бойцов Дмитрия хоть отбавляй.
„К бою!“ — звучит команда и солдаты бегут к установке. У каждого — своя задача. Один крутит колесо, поднимая ствол на нужный угол. Другой заряжает орудие. Затем командир кричит „Гармата!“ (Батарея) и дергает за шнур.
В ушах шумит от взрыва. С досадой вспоминаю, что оставил беруши в машине.
Из гаубицы — американской М-101 — вылетает гильза от снаряда и валит густой дым. Удивительно, это орудие использовалось еще во времена Второй мировой войны.
Задача артиллеристов — остановить прорыв пехоты и техники. По их словам, штурмы идут каждый день без остановок.
Вечером мы выезжаем к месту, где базируются танкисты 110-й бригады. Петляя по проселочным дорогам, машина летит на максимальной скорости. Чтобы FPV-дроны не достали, поясняет водитель.
С удивлением замечаю комбайны, которые продолжают собирать урожай несмотря на близость фронта. А может, как раз пытаются успеть, пока территория под контролем Украины.
С наступлением сумерек танки возвращаются на „стоянку“. Гул железных гигантов слышен издалека. Вдоль поля с почерневшими подсолнухами поднимается столб пыли.
„Сегодня было громко“, — кричит мне танкист Олександр, выскакивая из гудящего Т-64. Его экипаж выезжает на позиции, и в случае прорывов они должны прямой наводкой сдерживать противника.
Командир батальона подполковник Олег Демьяненко утверждает, что фронт на их участке стабилизировался и продвижение российских войск остановилось. Однако, говорит он, сейчас россияне уделяют большее внимание правому флангу, районам южнее Покровска, куда входит также и Селидово.
Это отражается и в ежедневных сводках Генерального штаба. Так, 10 сентября Генштаб ВСУ заявил, что из 147 боевых столкновений 33 пришлись на Покровское направление, а на Кураховском участке фронта было зафиксировано 46 атак. И в сообщении перечисляются населенные пункты — Желанное Первое, Украинск, Галициновка, Красногоровка.
А это именно те села, где существует угроза окружения военных ВСУ. Если посмотреть на карту боевых действий и обвести линией вокруг них до села Невельское, которая расположена ближе к Донецку, то получается огромный „котел“, в котором могут оказаться украинские военные.
И именно на этом участке идут ожесточенные бои, и создается впечатление, что в последние дни для Москвы это более приоритетное направление, даже чем Покровск.
Но наступление на этот город и его важный транспортный узел продолжается. Захват Новогродовки является тревожным сигналом, поскольку это фактически ворота, выводящие на Покровск.
До российского вторжения в городе жило 60 тысяч людей. Больше половины уже выехало. Власти призывают оставшееся население выезжать немедля, пока это еще можно сделать относительно безопасно.
Однако не все собираются следовать этому совету. Кто-то боится мародеров, кто-то не хочет оставлять престарелых родственников. А кто-то надеется, что фронт отодвинут и „будет как раньше“.
Команда полицейских из подразделения „Белые ангелы“ объезжают места, пострадавшие от обстрелов, и помогают жителям эвакуироваться.
Один из полицейских Геннадий Юдин сам выехал из Авдеевки. Долгое время он помогал эвакуировать людей из своего родного города. Теперь он делает это в Покровском районе.
Они разрешили мне следовать за ними в село, откуда поступила заявка на эвакуацию.
В камуфляже и с ружьем в руках — фронт все-таки рядом — он постучался в старую деревянную калитку. Вышла женщина средних лет, представилась Натальей. „На эвакуацию записывались?“ — спрашивает Юдин. „Да я не буду, — отвечает она, — толку, кому надо“.
Наталья уже выезжала из села и говорит, что вернулась через неделю, чтобы получить гуманитарку и обнаружила, что часть вещей вытащили из дома в ее отсутствии.
„Машинки [стиральной] нет, пуфиков нету, стульев нету. В погребе все повыносили полностью, посуды половины нет. Если бы попозже приехала, то вообще ничего не нашла бы“, — причитает она.
„Давайте мы вас вывезем. Самое главное, будете живы“, — уговаривает ее Юдин. Гулкие взрывы на расстоянии звучат как бы в подтверждение его слов. Наталья соглашается, когда ей говорят, что эвакуированных расселяют в Кривом Роге.
Тем временем автобус, куда села Мария Васильевна, уже полон. Волонтер Элина обнимает ее и наказывает звонить ей, если будут сложности. Мария Васильевна в слезах благодарит ее.
Водитель еще раз проверяет всех пассажиров по списку и садится за руль. Он знает, что ехать надо в объезд, так как мост на выезде из города сильно пострадал после ночных обстрелов и теперь закрыт.
Автобус трогается. Люди из окна машут и вытирают слезы. Для них — это поездка в неизвестность. Но они знают одно — на новом месте будет безопаснее, чем оставаться у линии фронта.
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