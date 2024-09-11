„Интенсивность такова, что мы стреляем по 200 снарядов в день“. Репортаж Би-би-си из Покровска, жизненно важного для украинской обороны города

Людей везут в Павлоград, это более 100 км от Покровска. Эвакуационный поезд отъезжает оттуда теперь.

„Паспорт я вам положила в сумочку. Удостоверьтесь, что он на месте“, — наставляет Элина Плужникова, волонтер из „Пролиски“.

Волонтеры помогают ей сесть в автобус. Возле сиденья ставят корзинку с ее любимыми кошками.

Местные власти вывозят людей в Кривой Рог, где предоставляется жилье эвакуированным из Покровского района. Когда Марию Васильевну предупреждают, что поселения в Тернополе нет, она машет рукой, давая знать, что справится.

„У вас там есть где жить? Встретят?“ Мария Васильевна качает головой.

В связи с тем, что вокзал закрыт, людей эвакуируют на автобусах. Волонтеры привозят Марию Васильевну в центр сбора.

После недавних обстрелов была повреждена подстанция, и большая часть города осталась без электричества. В городе перебои с водоснабжением.

По словам Сергея Добряка, главы военной городской администрации, российские войска обстреливают город не только ракетами типа С-300 и „Искандер“, но они уже настолько приблизились, что начинают сбрасывать авиационные бомбы и даже бить артиллерией.

Линия фронта уже находится менее чем в 8 км от Покровска. Отдаленные раскаты артиллерийских обстрелов становятся все громче.

Волонтеры в синих бронежилетах с надписью организации „Пролиска“ помогают перенести вещи в машину. Одна сумка и корзинка с двумя кошками — это все что она взяла с собой.

„Мы жили себе спокойно и мирно, трудились до пенсии, — рассказывает она, будучи не в силах сдерживать слезы. — А что они сделали с нами? Будь он проклят, этот Путин!“

Ей 69 лет, и большую часть жизни она прожила в Покровске.

„Прежде чем выедете, уточните, где вы остановитесь в Тернополе, — советует Плужникова. — Что вы будете делать, если прибудете ночью?“

„Да мне это не страшно“, — отвечает Мария Васильевна. На предложение найти ей временное жилье она отказывается. В руках она держит старый кнопочный телефон с контактами экстренных служб и волонтеров.

„Главное удрать отсюда, — говорит она. — Сердце уже останавливается. Как бахнет — и все, уже не выдерживаешь, уже умираешь“.

Автобус постепенно заполняется. Женщина с собачкой садится на заднее место. Бабушка с гипсом на руках еле забирается через дверь.

Маленькой Лизе волонтеры дают сладости в дорогу. Она с нетерпением просит маму открыть пакетик. Для них эта уже вторая эвакуация. Они жили в Авдеевке и после полномасштабного вторжения России в 2022 вынуждены были выехать в Покровск. Все это время Лиза с мамой надеялись вернуться домой. А теперь они едут еще дальше.

В Покровске проходит крупный транспортный узел, через который ВСУ перевозит военных, оружие и продовольствие для фронта. Это один из двух основных путей снабжения.

Если России удастся ее перекрыть, то ряд фронтовых городов как Часов Яр и Константиновка могут оказаться в очень сложном положении, и ВСУ могут быть вынуждены отойти оттуда.

По словам Сергея Добряка, Россия сосредоточила большое количество войск на этом направлении. „Соотношение сил на нашем участке десять к одному, и наши ребята удерживают врага“, — заявил он в интервью Би-би-си.

Но все же за последние месяцы российские военные продвинулись на нескольких участках. Российское Минобороны утверждает, что на днях захватили Новогродовку в 10 км от Покровска. Хотя Киев официально это не комментировал, источники Би-би-си подтверждают, что ВСУ вышли из этого села.