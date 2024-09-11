11.09.2024, 10:47
Супер! Эстонец выиграл юниорский чемпионат мира по бильярду(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошедшем в Новой Зеландии юниорском чемпионате мира по бильярду эстонец Рево Маймре завоевал золотую медаль. 15-летний Маймре, выигравший в июле юниорский чемпионат Европы, смог продолжить победную серию и осуществить свою мечту в далекой Новой Зеландии.
На чемпионате мира он выиграл шесть матчей из семи, пишет Rus.err.ee.
В финале Маймре встречался с представителем Швеции Вальтером Лайкре. Проявив волю и характер, он смог вырвать победу в решающей партии, итог финальной серии - 7:6 в пользу эстонского спортсмена.
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