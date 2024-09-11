Супер! Эстонец выиграл юниорский чемпионат мира по бильярду

На чемпионате мира он выиграл шесть матчей из семи, пишет Rus.err.ee.

В финале Маймре встречался с представителем Швеции Вальтером Лайкре. Проявив волю и характер, он смог вырвать победу в решающей партии, итог финальной серии - 7:6 в пользу эстонского спортсмена.

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