Глупое дело или санитарный кордон? Нужны ли санкции против российских олигархов

23 августа Федеральное казначейство США ввело новые санкции против 400 компаний и частных лиц из России и других стран. В их число вошли две компании из Эстонии. В то же время некоторые российские оппозиционные экономисты выступают против персональных санкций, введенных в начале войны против российских олигархов за поддержку путинского режима, пишет Delfi.lv.