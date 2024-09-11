11.09.2024, 19:54
Глупое дело или санитарный кордон? Нужны ли санкции против российских олигархов
ФОТО: | Scanpix
23 августа Федеральное казначейство США ввело новые санкции против 400 компаний и частных лиц из России и других стран. В их число вошли две компании из Эстонии. В то же время некоторые российские оппозиционные экономисты выступают против персональных санкций, введенных в начале войны против российских олигархов за поддержку путинского режима, пишет Delfi.lv.
Насколько эффективны санкции против олигархов? Кто от них выиграл и кто проиграл? В российской оппозиционной среде единого мнения по этому поводу нет. Экономист Игорь Липсиц и политический аналитик Федор Крашенинников представили Delfi противоположные точки зрения.
Уже заказано?