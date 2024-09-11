Жаркое десятилетие. 2024 год уверенно идет к новому рекорду глобального потепления

Прошедшее календарное лето побило рекорд всех времен. Средняя температура в июне–августе оказалась на 0,69°C выше, чем в 1991–2020 годах, свидетельствуют данные климатического центра Коперника при Евросоюзе.

„Череда температурных рекордов последних трех месяцев увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений“, — сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.

Если это произойдет, будет побит рекорд 2023 года, в котором средняя температура на планете поднялась до рекордной отметки за всю историю наблюдений с 1850 года, а то и за последние 100 тысяч лет.

Вызванное человеком глобальное потепление ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Отличный пример — это лето в Европе.

Оно выдалось самым жарким в истории, однако пока в одних уголках континента люди жарились, в других — мерзли, как никогда. Общее среднее оказалось завышенным из-за невиданных температур на юго-востоке Европы, тогда как лето в Великобритании, Ирландии, Исландии и Норвегии выдалось промозглым.

„Экстремальные температурные явления, которые мы наблюдали этим летом, будут только усиливаться и приведут к разрушительным последствиям для людей и для планеты, если мы не примем срочных мер для сокращения выбросов парниковых газов“, — сказала Саманта Берджесс.

Странный год

Температурные рекорды 2023-24 годов не обрадовали, но и не удивили климатологов. Потому что в этот период в Тихом океане сформировался „Эль-Ниньо“ — феномен нагревания поверхности воды, традиционно вызывающий общее потепление.

Но вот чего они не ожидали, так это того, что происходит сейчас.

Во-первых, потепление началось еще до прихода „Эль-Ниньо“. Во-вторых, ему на смену надвигается „Ла-Нинья“ — ровно противоположное явление — но прохладнее от этого не становится.