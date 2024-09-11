Жаркое десятилетие. 2024 год уверенно идет к новому рекорду глобального потепления
Текущий год наверняка окажется самым тёплым в истории человечества, что сделает последнее десятилетие рекордно жарким за все время наблюдений и подтвердит тенденцию масштабного нагревания планеты даже в условиях феномена „Ла-Нинья“, временно охлаждающего поверхность океана. И это особенно тревожит ученых, передает BBC News Русская служба.
Прошедшее календарное лето побило рекорд всех времен. Средняя температура в июне–августе оказалась на 0,69°C выше, чем в 1991–2020 годах, свидетельствуют данные климатического центра Коперника при Евросоюзе.
„Череда температурных рекордов последних трех месяцев увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений“, — сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.
Если это произойдет, будет побит рекорд 2023 года, в котором средняя температура на планете поднялась до рекордной отметки за всю историю наблюдений с 1850 года, а то и за последние 100 тысяч лет.
Вызванное человеком глобальное потепление ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.
Отличный пример — это лето в Европе.
Оно выдалось самым жарким в истории, однако пока в одних уголках континента люди жарились, в других — мерзли, как никогда. Общее среднее оказалось завышенным из-за невиданных температур на юго-востоке Европы, тогда как лето в Великобритании, Ирландии, Исландии и Норвегии выдалось промозглым.
„Экстремальные температурные явления, которые мы наблюдали этим летом, будут только усиливаться и приведут к разрушительным последствиям для людей и для планеты, если мы не примем срочных мер для сокращения выбросов парниковых газов“, — сказала Саманта Берджесс.
Странный год
Температурные рекорды 2023-24 годов не обрадовали, но и не удивили климатологов. Потому что в этот период в Тихом океане сформировался „Эль-Ниньо“ — феномен нагревания поверхности воды, традиционно вызывающий общее потепление.
Но вот чего они не ожидали, так это того, что происходит сейчас.
Во-первых, потепление началось еще до прихода „Эль-Ниньо“. Во-вторых, ему на смену надвигается „Ла-Нинья“ — ровно противоположное явление — но прохладнее от этого не становится.
„Мы все думали, что с угасанием „Эль-Ниньо“ и развитием „Ла-Ниньи“ температуры окажутся значительно ниже прошлогодних уже к июню. Разумное ожидание с учетом траектории предыдущих событий „Эль-Ниньо“, например, 2016 года“, — пишет климатолог Зик Хаусфатер.
„Однако природа преподнесла сюрприз“.
В ходе прошлого масштабного „Эль-Ниньо“ 2015-16 годов потепление ускорилось ближе к концу года, а к маю следующего уже ослабло. Теперь же жара пришла уже в середине 2023-го. И продолжается до сих пор.
„И пусть вполне возможно, что в ближайшие недели температура наконец-то начнет снижаться, руку на отсечение я не дам, — дует на воду Хаусфатер. — Я, конечно, очень удивлюсь, если мы продолжим бить рекорды в ближайшие четыре месяца. Но опять же, примерно то же я говорил еще в мае“.
Когда закончится потепление
Даже если „Ла-Нинья“ обещает паузу в рекордах на ближайшие месяцы, на ход глобального потепления она не влияет, поскольку общее количество энергии, определяющее климат на планете, не меняется от циркуляции холодных и теплых вод в океане под воздействием ветра.
Потепление продолжается невиданными темпами. Август стал 13-м месяцем подряд, в котором средняя температура приземного слоя воздуха превысила доиндустриальный уровень 1850–1900 годов на 1,5°C.
Порог условный, но именно его пытались удержать почти все страны мира, когда в 2015 году подписывали Парижское соглашение о борьбе с изменением климата. Для этого они договорились сократить выбросы парниковых газов, из-за которых нагревается планета.
Вместе с температурой растет экономический ущерб. ООН оценивает его в 2,4 трлн долларов к 2030 году. В 1990-х годах он был в 10 раз меньше. От жары ежегодно погибает полмиллиона человек — это в 30 раз больше, чем от разрушительных ураганов в тропиках.
„Ла-Нинья“ временно смоет алармистские заголовки с новостных сайтов, но не изменит тенденцию.
Потепление продолжится в ближайшие десятилетия, что бы ни делало человечество, предупреждала Всемирная метеорологическая организация.
Океан поглощает около 25% выбросов углекислого газа, леса и другие наземные экосистемы — еще около 30%. Остальное накапливается в атмосфере и ведет к потеплению.
„CO2 — долгоживущий парниковый газ, поэтому нынешние температуры сохранятся на десятилетия, даже если резко обнулить выбросы. Последний раз сопоставимая концентрация CO2 на Земле наблюдалась 3-5 млн лет назад. Тогда температура воздуха была выше на 2—3°C, а уровень моря — на 10—20 метров по сравнению с нынешним“, — рисуют мрачную перспективу метеорологи ООН.
Что же касается этого года, то шансы оказаться самым жарким у него почти стопроцентные, даже если последние месяцы будут прохладнее.
„Чтобы 2024 год не был теплее 2023-го, средняя аномалия за сентябрь–декабрь 2024 года должна снизиться как минимум на 0,30°C. Падение такого масштаба не наблюдалось за все время сбора данных с 1940 года“, — предупреждают европейские ученые.
„Таким образом, с каждым днем растет вероятность того, что 2024 год будет теплее, чем 2023, и, следовательно, станет самым жарким календарным годом за всю историю наблюдений“.