Взаимные обвинения во лжи. Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах

„Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривал с военными руководителями, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы — позор“, — сказала Харрис, повернувшись к экс-президенту.

Харрис несколько раз использовала слово „позор“, обращаясь к Трампу и комментируя его высказывания.

„Если ее когда-нибудь изберут, она все изменит. И это будет конец нашей страны. Она марксистка, все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор-марксист в области экономики, и он хорошо ее учил“, — сказал Трамп.

Кандидаты несколько раз обвиняли друг друга во лжи. В начале дискуссии Харрис сказала, что зрители услышат от Трампа „кучу лжи, жалоб и обзываний“.

В ходе дебатов экс-президент снова открестился от „Проекта 2025“, заявив, что не читал его и не собирается.

Автором проекта, который насчитывает почти тысячу страниц, является фонд Heritage. Сам экс-президент старался дистанцироваться от него, хотя в его составлении принимали участие его союзники.

Вице-президент отдельно коснулась так называемого „Проекта 2025“, в котором идет речь о том, как может выглядеть новый срок Дональда Трампа. Демократы противопоставляют свою программу этому документу , пишет Русская служба BBC .

„Дональд Трамп оставил нас с худшей безработицей со времен Великой депрессии. Все, что мы [демократы] сделали, — это убрали беспорядок, устроенный Дональдом Трампом“, — заявила Харрис.

Трамп сказал, что демократы за четыре года уничтожили экономику, а Харрис просто скопировала экономическую программу Джо Байдена.

Харрис отвечала первой и сказала, что планирует построить „экономику возможностей“. Она пообещала решить проблему стоимости жилья, помочь молодым семьям и малому бизнесу.

Первая часть дискуссии и первый вопрос, который задал ведущий ABC Дэвид Мьюир, были посвящены экономике. „Верите ли вы, что американцы живут лучше, чем четыре года назад?“ — спросил он.

„Путин съест вас на обед“

После перерыва на рекламу речь зашла о войне в Украине.

Трамп заявил, что война должна прекратиться, и он сможет этого добиться. Он вновь повторил, что намерен сделать это еще до того, как вступит в должность (если выиграет выборы).

По его словам, он хорошо знает Владимира Путина и Владимира Зеленского, и они уважают его.

„Они уважают меня и не уважают Байдена. За что его уважать?“ — сказал он.

Харрис в ответ напомнила Трампу, что на выборах он сражается с ней, а не с Байденом.

„Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент, — сказала Харрис, обращаясь к Трампу. — Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши“.

По ее словам, Путин — „диктатор, который съест вас [Трампа] на обед“.

Трамп назвал Харрис „худшим вице-президентом в истории“ и заявил, что она не смогла предотвратить войну, будучи вице-президентом.

О чем еще говорили кандидаты

Аборты: Трамп заявил, что в США были штаты, где было легальным совершать аборт уже после рождения ребенка, это утверждение было опровергнуто ведущей дебатов. Отвечая на вопрос, наложит ли Трамп вето на законопроект о запрете абортов, экс-президент сказал, что обсуждать это нет смысла, поскольку такой закон не получит поддержку Конгресса. Харрис выступила за возвращение конституционного права на аборт, говоря о проблемах, с которыми столкнулись женщины после того, как штаты стали вводить свои собственные ограничения на прерывание беременности. Она заявила, что политика Трампа в области абортов оскорбила американских женщин.