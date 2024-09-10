Правда ли, что в Луцке храм Украинской православной церкви превратили в прачечную?

На посты о превращении здания УПЦ в прачечную обратили внимание фактчекеры из украинских проектов StopFake и „ Ґвара медіа “. При помощи обратного поиска по изображению они обнаружили исходное фото , которое отличается от вирусного снимка. Оказалось, что на распространяемом в Telegram-каналах изображении из надписи на баннере стёрто слово „социальная“ и пририсовано несколько воздушных шариков.

В Украине существуют две основные православные церкви: автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь (УПЦ). Хотя в мае 2022 года последняя заявила о своей независимости от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ), 20 августа 2024 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ, а спустя четыре дня закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Несмотря на то что формально в тексте не говорится о запрете деятельности УПЦ, в Украине многие называют его законом о запрете „московской церкви“. По словам экспертов, реализация этого решения украинских властей (после предусмотренного „переходного периода“) может затянуться на годы из-за судебных тяжб.

На вирусном снимке, который служит доказательством утверждения, запечатлена колокольня, где вход украшен гирляндами из синих и белых воздушных шариков. Над дверью также виден баннер с украиноязычной надписью „Прачечная „Чисто-та…““. В Telegram-канале российской телеведущей Олеси Лосевой (более 15 000 просмотров на момент написания этого разбора) фотографию прокомментировали так: „В Луцке православную церковь, отобранную у УПЦ, переделали в прачечную. Пляски уродов продолжаются“.

Оригинальный снимок был опубликован в Facebook на странице Теребовлянского городского совета ещё в конце 2023 года. В той публикации сообщалось, что 17 ноября в звоннице церкви Сошествия Святого Духа города Теребовля в Тернопольской области при поддержке благотворительного фонда „Карітас-Тернопіль“ открылась социальная прачечная „Чисто-та“. Согласно пресс-релизу, прихожане изучили потребности общины и пришли к выводу, что в окрестностях не хватает прачечной, которой бесплатно смогут воспользоваться одинокие пенсионеры и другие уязвимые категории населения. Тогда же телеканал „Суспільне Тернопіль“ опубликовал репортаж, где прачечную показали изнутри. Священник Иван Яворский пояснил журналистам, что звонница продолжит выполнять свою функцию, а для нуждающихся выделили одно из подсобных помещений.

Кроме того, церковь Сошествия Святого Духа не православная, а грекокатолическая. Приход в городе Теребовля был основан ещё в 2001 году, а строительство храма и колокольни состоялось, по официальным документам, в 2010–2011 годах.

Наиболее раннее появление поддельной фотографии „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (41 000 просмотров), где снимок был опубликован 6 сентября 2024 года в 14:05 по московскому времени и удалён уже в 16:12. В 14:06 и 14:07 такие же публикации вышли в каналах Zanoza (13 000 просмотров) и „Шаман Раху“ (5600). Все эти три ресурса неоднократно упоминались в разборах „Проверено“ и нередко фигурировали как первоисточники распространения фейков. Причём в ноябре 2023 года „Шейх Тамир“ уже публиковал похожую дезинформацию. Тогда появилось видео, на котором якобы было показано празднование Хеллоуина в одном из храмов ПЦУ в Луцке. На самом деле ролик был снят задолго до этого праздника в грекокатолической церкви во Львове, а создатели фейка изменили звуковую дорожку.

Таким образом, в сентябре 2024 года здание храма УПЦ в Луцке не отбирали и не превращали в прачечную. На самом деле вирусное фото, которое было отредактировано, сделано в ноябре 2023 года. На снимке запечатлена социальная прачечная, открытая в колокольне грекокатолической церкви в Теребовле.

Итог: Фейк