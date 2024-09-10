Дебаты Трампа и Харрис: почему они важны для президентских выборов в США и кто лидирует по данным опросов

Скорее всего, ей придется защищать достижения администрации Байдена, особенно в тех вопросах, где, согласно опросам, у демократов не все гладко, например, безопасность границ и инфляция.

В прошлом ей не слишком удавались ответы на острые вопросы, а нежелание давать интервью СМИ в первые недели кампании лишило ее возможности отточить свои навыки ведения публичного спора.

Наш корреспондент продолжает, что с дискуссией связан определенный риск: неудачным выступлением Харрис может навредить своим электоральным перспективам.

Для Харрис дебаты в Филадельфии дают возможность подробнее представить свои планы десяткам миллионов зрителей, хотя ей придется делать это под огнем критики своего оппонента.

Судя по опросам, кандидаты идут ноздря в ноздрю, поэтому даже незначительное изменение общественных настроений после этой дискуссии может стоить одному из них победы, пишет Русская служба BBC .

Хотя Камала Харрис уже более трех лет является вице-президентом и семь недель — кандидатом в президенты, многие американцы по-прежнему мало что о ней знают. В недавнем опросе New York Times 28% избирателей заявили, что хотят получить больше информации о кандидате от демократов.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, президентские дебаты как правило имеют большое значение в американской политике. Но те, что состоятся во вторник вечером между Трампом и Харрис, — их единственное запланированное на данный момент противостояние — могут сыграть даже более решающую роль, чем большинство других.

Дебаты начнутся в 21:00 по Североамериканскому восточному времени (01:00 по Гринвичу) и продлятся 90 минут. Аудитории в зале не будет.

После предыдущих дебатов, между Трампом и президентом США Джо Байденом, последний был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.

Дискуссия между Трампом и Харрис, которую в прямом эфире покажет телекомпания ABC, может оказать большое влияние на ход президентской гонки .

Последние опросы показывают, что в нескольких штатах двух кандидатов разделяет один или менее одного процентного пункта. В том числе — в Пенсильвании, которая является ключевым штатом.

Опросов в штатах меньше, чем общенациональных, поэтому у журналистов меньше данных. К тому же, приходится учитывать неизбежную погрешность этих опросов.

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

В США 50 штатов, но поскольку большинство из них почти всегда голосуют за одну и ту же партию, в реальности есть лишь несколько, где шансы на победу имеют оба кандидата. В этих „колеблющихся“ штатах, как правило, и решается судьба выборов.

Это связано с тем, что в США используется система коллегии выборщиков для избрания президента, поэтому чаще важно не большинство голосов, а то, где именно они получены.

Хотя общенациональные опросы — полезный индикатор популярности кандидата в целом по стране, они не всегда точно предсказывают результат выборов.

Средний показатель Трампа также остается относительно стабильным и держится на уровне 44%. При этом поддержка Роберта Кеннеди-младшего, который 23 августа вышел из гонки и поддержал бывшего президента , не сильно изменила ситуацию.

Во время съезда Демократической партии в Чикаго, который состоялся во второй половине августа, уровень поддержки Харрис достиг 47%. Вице-президент завершила его 22 августа речью с обещанием „нового пути вперед“ для всех американцев. С тех пор ее показатели практически не изменились.

Но после ее номинации ситуация изменилась, и национальные опросы показали небольшое преимущество Харрис над своим соперником; оно сохраняется и по сей день.

Судя по опросам, Байден отставал от бывшего президента Трампа в течение нескольких месяцев, предшествовавших решению нынешнего хозяина Белого дома выбыть из гонки. Хотя в то время кандидатуру Харрис всерьез не рассматривали, можно было предположить, что дела у нее пойдут не лучше.

В 2020 году Байден победил в Пенсильвании с преимуществом чуть более одного процента, пишет Русская служба BBC.

Когда-то Пенсильвания, Мичиган и Висконсин были оплотом демократов, однако в 2016 году они голосовали за Трампа. В 2020 году Байдену удалось добиться здесь победы, и если Харрис сумеет повторить его успех, ее победа станет ближе.

Пока что Харрис опережает Трампа в пяти из семи колеблющихся штатов: в Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (причем в двух последних — на 2% и 3% соответственно). В Джорджии и Аризоне у бывшего президента преимущество примерно в один процентный пункт.

Кстати, когда кандидатом от демократов был Байден, он отставал от Трампа почти на пять процентных пунктов в среднем по всем семи штатам.

Как создаются эти средние показатели?

Цифры, на которые мы опирались, взяты с сайта анализа опросов „538“, который является частью американской новостной сети ABC News.

Для их создания „538“ собирает данные отдельных опросов, проведенных множеством социологических компаний как в национальном масштабе, так и в отдельных штатах.

„538“ включает в свою статистику только те опросы, которые соответствуют определенным критериям. Например, их авторы предоставляют четкую информацию о том, сколько людей они опросили, когда был проведен опрос и как он проводился (телефонные звонки, текстовые сообщения, онлайн и т. д.).

Подробнее о методологии „538“ можно прочитать здесь.

Можно ли доверять опросам?

На данный момент опросы показывают, что Камала Харрис и Дональд Трамп находятся в пределах пары процентных пунктов друг от друга как на национальном уровне, так и в колеблющихся штатах — а когда показатели столь близки, очень сложно предсказать победителя.

Опросы недооценили поддержку Трампа как в 2016, так и в 2020 году.

Компании, проводящие опросы, будут пытаться решить эту проблему различными способами, в том числе опрашивая именно те категории населения, которые придут на выборы.