Ласнамяэский районный совет не поддержал кандидатуру Юлианны Юрченко на пост старейшины(20)
Сегодня состоялось внеочередное заседание Ласнамяэского районного административного совета, на котором обсуждалась кандидатура Юлианны Юрченко на должность старейшины района. Ласнамяэский районный совет не счел Юлианну Юрченко подходящим кандидатом на эту должность, поскольку она не смогла убедить районный совет в том, что ее взгляды и высказывания искренни и не продиктованы лишь сменой политической партии и связанным с этим назначением.
„К сожалению, смена ее взглядов по ключевым темам не кажется правдоподобной и вызывает сомнения в том, является ли она искренней в своих ответах или вовсе следует указаниям, полученным от социал-демократов, а не своим твердым убеждениям. По этой причине районный совет не поддержал кандидатуру Юрченко на пост старейшины района“, – сообщила председатель Ласнамяэского районного совета Изабелла Рийтсаар по итогу встречи, добавив, что представители правящих партий столицы не раз заявляли о необходимости расширения полномочий районных советов.
„Теперь у новой власти Таллинна есть возможность показать, что мнения районных советов принимаются во внимание и с их решениями считаются“, - сказала Рийтсаар.
Она отметила, что правящая коалиция Таллинна под руководством социал-демократов и ранее не учитывала мнение районных советов. „По сравнению с предыдущими годами, при принятии дополнительного бюджета в июне районным советам даже не дали возможности высказать свое мнение“, – заметила председатель Ласнамяэского районного совета.
„Юлианна Юрченко ранее заявляла в СМИ, что решение присоединиться к социал-демократам и принять предложение стать старейшиной Ласнамяэ было принято за день или два до публичного объявления. Однако уже в конце июля Евгений Осиновский утверждал, что кандидат на должность старейшины Ласнамяэ уже есть“, – отметила Рийтсаар и предположила, что один из них не говорит правду. „Поскольку Юрченко не смогла убедить членов районного совета Ласнамяэ в том, что ее новые взгляды по различным вопросам искренни и не связаны с ее сменой партии, совет пришел к выводу, что она не подходит на пост старейшины района“, – добавила Рийтсаар, подчеркнув, что столь кардинальная смена позиций за столь короткий срок просто не вызывает доверия.
Кандидатуру Юрченко в Ласнамяэском районном совете поддержали 3 депутата, против было 18, 5 представителей районного совета воздержались.
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