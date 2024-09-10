Ласнамяэский районный совет не поддержал кандидатуру Юлианны Юрченко на пост старейшины

„К сожалению, смена ее взглядов по ключевым темам не кажется правдоподобной и вызывает сомнения в том, является ли она искренней в своих ответах или вовсе следует указаниям, полученным от социал-демократов, а не своим твердым убеждениям. По этой причине районный совет не поддержал кандидатуру Юрченко на пост старейшины района“, – сообщила председатель Ласнамяэского районного совета Изабелла Рийтсаар по итогу встречи, добавив, что представители правящих партий столицы не раз заявляли о необходимости расширения полномочий районных советов.

„Теперь у новой власти Таллинна есть возможность показать, что мнения районных советов принимаются во внимание и с их решениями считаются“, - сказала Рийтсаар.

Она отметила, что правящая коалиция Таллинна под руководством социал-демократов и ранее не учитывала мнение районных советов. „По сравнению с предыдущими годами, при принятии дополнительного бюджета в июне районным советам даже не дали возможности высказать свое мнение“, – заметила председатель Ласнамяэского районного совета.

„Юлианна Юрченко ранее заявляла в СМИ, что решение присоединиться к социал-демократам и принять предложение стать старейшиной Ласнамяэ было принято за день или два до публичного объявления. Однако уже в конце июля Евгений Осиновский утверждал, что кандидат на должность старейшины Ласнамяэ уже есть“, – отметила Рийтсаар и предположила, что один из них не говорит правду. „Поскольку Юрченко не смогла убедить членов районного совета Ласнамяэ в том, что ее новые взгляды по различным вопросам искренни и не связаны с ее сменой партии, совет пришел к выводу, что она не подходит на пост старейшины района“, – добавила Рийтсаар, подчеркнув, что столь кардинальная смена позиций за столь короткий срок просто не вызывает доверия.

Кандидатуру Юрченко в Ласнамяэском районном совете поддержали 3 депутата, против было 18, 5 представителей районного совета воздержались.

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