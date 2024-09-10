ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (930-й день) | США: Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана. В среду Блинкен посетит Киев
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на вторник и утром
Атаки по украинским регионам
Российские войска запустили по территории Украины 46 беспилотников типа „Шахед“, баллистическую ракету „Искандер-М“ и ракету Х-31П. 38 беспилотников были сбиты. ПВО работала в 13 областях, сообщили в Воздушных силах Украины.
В Черкасской области уничтожили 14 дронов, два человека пострадали при атаке, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Кроме того, в Умани был поврежден инфраструктурный объект.
В Херсонской области российские войска атаковали село Понятовка в Дарьевской общине, сбросив взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус. Пострадала находившаяся на улице 61-летняя женщина, сообщили в областной военной администрации.
В утренней сводке российского Минобороны говорится, что его „Южная“ группировка войск взяла под свой контроль город Красногоровка в Донецкой области. Агентство AFP пишет, что до начала полномасштабной войны население Красногоровки составляло 16 тыс. человек. Киев официально не подтверждал потерю Красногоровки. Об этом пишут, однако, некоторые украинские военные блогеры.
Также российское Минобороны объявило о взятии сел Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой области.
Атаки по российским регионам
Украинские дроны атаковали девять регионов России, включая Московскую область, где впервые погибла мирная жительница.
В подмосковном Раменском дроны прилетели в жилую многоэтажку в Спортивном проезде. В районе 11–12 этажей загорелись квартиры. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Также беспилотники атаковали дом на Высоковольтной улице, загорелись пять балконов, но на сами квартиры огонь не перешел. Обломки беспилотника упали на землю, жителей пяти домов эвакуировали. Позже Воробьев сообщил, что в Раменском пострадали восемь человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ночью приостанавливали прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. Вскоре ограничения были сняты, в период временного закрытия на запасные аэродромы были перенаправлены 48 рейсов.
Также масштабной атаке подверглась Брянская область. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, все атаки отражены, о пострадавших неизвестно.
Минобороны России отчиталось о 144 украинских беспилотниках, сбитых в течение ночи над регионами. 20 дронов были уничтожены в Московской области, 14 — в Курской 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской, семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой и один в Орловской областях.
Главные новости второй половины дня
В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов, заявив, что „киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность“. „Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию“, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден намерен 13 сентября обсудить с британским премьер-министром Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Минобороны России объявило о начале учений под названием „Океан-2024“, которые пройдут в двух океанах и трех морях. В них задействовано более 400 боевых кораблей и свыше 90 тысяч человек. Владимир Путин, выступивший на учениях „в режиме телемоста“, высказался о „проблемах и угрозах, которые по всему миру создает Вашингтон“. По его словам, США пытаются „любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование“ и „стремятся нанести стратегическое поражение России, используя для этого Украину“.
С программными заявлениями также выступил бывший министр обороны России, а теперь секретарь Совбеза Сергей Шойгу. В интервью телеканалу „Россия 24“ он заявил, что переговоры с Россией невозможны „до тех пор, пока мы не выкинем их [украинских военных] с нашей территории“.
В ходе наступления ВСУ в Курской области, которое продолжается с 6 августа, при обстрелах региона пострадали 243 мирных жителя, в том числе 11 детей, сообщил журналистам врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга. О погибших Алименко не сообщил. 21 августа ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах писал, что в регионе погиб 31 человек. На данный момент на стационарном лечении находятся 38 пострадавших, в том числе и один ребенок, добавил замминистра.
Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана и, вероятно, в ближайшие недели применит их для ударов по Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
По словам Блинкена, у России есть и собственные баллистические ракеты, но поставки иранских позволят войскам использовать больше своего арсенала для целей, удаленных от линии фронта, а иранские ракеты — для ближних ударов.
Также, как утверждает Блинкен, десятки российских военнослужащих прошли в Иране подготовку по использованию баллистической ракетной системы „Фатх-360“, максимальная дальность которой составляет около 120 километров. Кроме того, госсекретарь США анонсировал санкции в отношении Ирана.
Великобритания, Франция и Германия осудили Иран за поставки ракет в Россию и в ближайшее время объявят санкции, которые затронут авиакомпании Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на это заявил, что республика всегда выступала за прекращение военного конфликта России и Украины, а традиционное военное сотрудничество между Ираном и Россией „не имеет никакого отношения к украинскому кризису“. Поставку ракет, как и подготовку российских военных, Канаани отрицал.
Пекин оказывает Москве „весьма существенную“ помощь в усилении ее военной машины, а взамен Россия передает Китаю тщательно охраняемые военные технологии — по подводным лодкам и ракетам, заявил во вторник заместитель госсекретаря СШАКурт Кэмпбелл.
Общаясь с группой журналистов, в том числе Politico, после встречи с коллегами из ЕС и НАТО в Брюсселе, Кэмпбелл повысил градус риторики в адрес Пекина, отмечает Politico.
Если ранее США заявляли о китайских поставках технологий двойного назначения, которые могут применяться в ВПК, то теперь Вашингтон прямо заявляет, что Китай помогает российским военным. „Это не возможности двойного назначения, — сказал Кэмпбелл. — По сути, они содействуют напрямую российской военной машине“.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что приказ о ракетном ударе по детской больнице „Охматдет“ в Киеве в июле этого года отдал лично нынешний главком российских Военно-воздушных сил Сергей Кобылаш, тогда командовавший дальней авиацией.
Жертвами удара 8 июля 2024 года стали врач и дедушка одной из пациенток „Охматдета“. Большинство экспертов сходятся во мнении, что в больницу попала российская ракета. Россия утверждала, не приводя доказательств, что в здание попали обломки украинской зенитной ракеты.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил, что посетит Украину на этой неделе, причем, что беспрецедентно, он поедет туда вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен сейчас находится с визитом в Лондоне, и они объявили об этом совместно. В сообщении Госдепа США конкретизируется дата — 11 сентября.
Западные политики почти ежедневно бывают в Украине с начала полномасштабной войны, однако в большинстве случаев об их визитах заранее не объявляется из соображений безопасности.
В Петербурге секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с главой совбеза Ирана.
Российские источники сообщают, что стороны обсудили вопросы безопасности. Шойгу заявил, что Москва и Тегеран готовят новый межгосударственный договор, но детали договора пока неизвестны.
По материалам Би-би-си и „Медузы“
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