ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (930-й день) | США: Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана. В среду Блинкен посетит Киев

В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов, заявив, что „киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность“. „Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию“, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны России объявило о начале учений под названием „Океан-2024“, которые пройдут в двух океанах и трех морях. В них задействовано более 400 боевых кораблей и свыше 90 тысяч человек. Владимир Путин, выступивший на учениях „в режиме телемоста“, высказался о „проблемах и угрозах, которые по всему миру создает Вашингтон“. По его словам, США пытаются „любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование“ и „стремятся нанести стратегическое поражение России, используя для этого Украину“.

С программными заявлениями также выступил бывший министр обороны России, а теперь секретарь Совбеза Сергей Шойгу. В интервью телеканалу „Россия 24“ он заявил, что переговоры с Россией невозможны „до тех пор, пока мы не выкинем их [украинских военных] с нашей территории“.

В ходе наступления ВСУ в Курской области, которое продолжается с 6 августа, при обстрелах региона пострадали 243 мирных жителя, в том числе 11 детей, сообщил журналистам врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга. О погибших Алименко не сообщил. 21 августа ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах писал, что в регионе погиб 31 человек. На данный момент на стационарном лечении находятся 38 пострадавших, в том числе и один ребенок, добавил замминистра.

Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана и, вероятно, в ближайшие недели применит их для ударов по Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

По словам Блинкена, у России есть и собственные баллистические ракеты, но поставки иранских позволят войскам использовать больше своего арсенала для целей, удаленных от линии фронта, а иранские ракеты — для ближних ударов.

Также, как утверждает Блинкен, десятки российских военнослужащих прошли в Иране подготовку по использованию баллистической ракетной системы „Фатх-360“, максимальная дальность которой составляет около 120 километров. Кроме того, госсекретарь США анонсировал санкции в отношении Ирана.

Великобритания, Франция и Германия осудили Иран за поставки ракет в Россию и в ближайшее время объявят санкции, которые затронут авиакомпании Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на это заявил, что республика всегда выступала за прекращение военного конфликта России и Украины, а традиционное военное сотрудничество между Ираном и Россией „не имеет никакого отношения к украинскому кризису“. Поставку ракет, как и подготовку российских военных, Канаани отрицал.