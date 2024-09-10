Сборная Эстонии отправилась на шахматную Олимпиаду в Венгрию

В заявку сборной Эстонии для участия в соревнованиях в Венгрии вошли 10 человек, передает Rus.err.ee со ссылкой на „Радио 4“.

В мужскую команду вошли три гроссмейстера - Кайдо Кюлаотс, Александр Володин и Меэлис Канеп, а также международные мастера Тарво Сеэман и Андрей Тимошин.

В роли лидера женской команды Эстонии в Будапешт отправилась Май Нарва, которую тренирует Яан Эльвест. Помимо нее в заявку включены Маргарет Олде, Трийн Нарва, София Блохин и Грете Олде.

Команды будут сражаться по швейцарской системе и проведут по 11 матчей. В открытой секции зарегистрированы рекордные 193 команды, а в женской - 184 команды.

В начальном рейтинге шахматной олимпиады женская сборная Эстонии находится на 30-м месте, а мужская - на 59-м.

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