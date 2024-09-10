Правда ли, что на фото изображена бомба с надписью „Счастливой Пасхи“, сброшенная НАТО на Югославию?

Бомбардировки НАТО, завершившиеся в июне 1999 года, привели к многочисленным разрушениям и жертвам среди населения Югославии. Правозащитная организация Human Rights Watch приводит цифру в 528 убитых мирных жителей, американское военное командование — в 1500 , а местные власти заявляли о более чем 5700 погибших гражданских лиц. Подтверждено, что в атаках использовали снаряды с обеднённым ураном и кассетные бомбы.

Вооружённые силы Североатлантического альянса начали массовые бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года. В НАТО причиной для проведения операции назвали войну в Косове, в ходе которой Белград допустил этнические чистки в отношении гражданского населения этой автономии, а также „исчерпание дипломатических возможностей“ после переговоров во Франции в феврале-марте. При этом войска НАТО не получили разрешения Совета безопасности ООН применять силу, что вызвало критику генсека организации Кофи Аннана. В самом его заявлении, впрочем, многие увидели поддержку военного давления на Белград в сложившейся ситуации.

Сообщается, что в марте — июне 1999 года силы НАТО в рамках бомбардировок территории Югославии использовали в том числе снаряды с надписью „Счастливой Пасхи“. В качестве доказательства приводится фотография одной из таких бомб.О том, что военные лётчики в ходе операции НАТО в Югославии наносили на бомбы надпись „Счастливой Пасхи“, в 2019 году на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявлял представитель РФ в этой организации Александр Лукашевич. „Поздравительное“ послание также упоминается в брошюре „Военные преступления стран НАТО на территории бывшей Югославии“, размещённой на сайте посольства России в ЮАР, а фотографию публиковала на своей странице в Facebook российская дипмиссия в Израиле.В разные годы о подобных надписях на снарядах, сброшенных на Югославию, сообщали российские СМИ („ Известия “, „ Царьград “), религиозно-просветительские сайты („ Православие.ру “) и авторы публицистических изданий . В Telegram фото с бомбой распространяли такие каналы, как „ Юг Live “ (287 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Фотоаппарат “ (218 000), „ Неофициальный Безсонов “ (195 000), „ Сигнал “ (152 000) и „ Молодость “ (141 000).

О сброшенных на Югославию бомбах с надписью „Happy Easter“ („Счастливой Пасхи“ — англ.) в российских источниках заговорили ещё в том же 1999 году. Так, их во время общения с прессой упоминал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Тогда же это утверждение начало распространяться по русскоязычным изданиям, отдельные упоминания есть и на некоторых иноязычных православных сайтах. В то же время „Проверено“ не удалось найти подтверждения этой информации в авторитетных зарубежных источниках — похоже, она распространялась в основном через российские СМИ.

В 1999 году православная Пасха пришлась на 11 апреля, католическая — на 4 апреля. Это противоречит утверждениям из некоторых вирусных постов о том, что фото бомбы с поздравлением сделано 24 марта. При этом в даты празднования в 1999 году происходили бомбардировки Югославии.

Выполнив в Google обратный поиск по вирусной фотографии с бомбой, можно среди прочих обнаружить публикацию на сайте f-100.org. Этот ресурс существует с конца 1990-х годов и посвящён американскому истребителю F-100 Super Sabre, стоявшему на вооружении ВВС США до 1980 года. Рядом со знакомой фотографией снаряда можно увидеть ещё одну, похожую. Автором обеих указан Стивен Парджетер.

В 2023 году снимок из вирусных постов был использован на выставке в рамках круглого стола, прошедшего в московском Доме Российского исторического общества и посвящённого годовщине агрессии НАТО против Югославии.

Журналисты Сербской службы „Радио Свобода“ связались с создателем сайта f-100.org Майклом Бенолкиным, который рассказал, что авиабомба с надписью „Happy Easter“ была сфотографирована на американской военной базе в Южном Вьетнаме между 1967 и 1970 годом. Согласно сайту Музея авиации США, указанная в подписи под фотографией бомба M117 применялась во время войны во Вьетнаме (1954–1975) и операции „Буря в пустыне“ (1991).

Также журналисты обратились в военное представительство НАТО в Белграде. „Вышеупомянутое изображение было взято из американского фотоархива, который содержит фотографии военной деятельности США во Вьетнаме в прошлом“, — гласил ответ представительства. Распространение иной информации об этом снимке там назвали заведомой ложью.

После этого журналисты „Радио Свобода“ обратились в Фонд изучения демократии, который участвовал в подготовке выставки. Президент фонда Максим Григорьев поблагодарил корреспондентов за „улучшение“ выставки и сообщил, что фотография удалена с экспозиции и заменена снимком бомбардировки югославских городов. Он подтвердил, что удалённое фото было представлено на стенде с комментарием, что НАТО использовало именно такие бомбы в ходе бомбардировок. Отметим, что с 2022 года Григорьев находится под санкциями Канады как российский агент дезинформации.

Таким образом, фото американской бомбы с надписью „Счастливой Пасхи“ сделано задолго до 1999 года, во время войны во Вьетнаме, и не имеет никакого отношения к бомбардировкам Югославии.

Итог: Неправда