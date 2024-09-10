Россия начала военные учения в двух океанах и трех морях - в том числе в Балтийском

Военно-морской флот РФ начал стратегические военные учения „Океан-2024“, пишет DW. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, заявило министерство обороны РФ во вторник, 10 сентября.

Более 90 тысяч участников

Как отмечается в заявлении, в них участвуют более 90 тысяч человек, а также задействовано свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Маневры продлятся до 16 сентября.

На первом этапе планируется отработать „развертывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки“. Затем состоится „розыгрыш „боевых действий“ по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций“, указали в Москве.

К участию в маневрах также привлечены оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии и ФСО, а также военные из стран - партнеров РФ, сообщило российское Минобороны.

В маневрах „Океан-2024“ участвует Китай

Накануне министерство обороны КНР сообщило, что китайские военнослужащие примут участие в российских стратегических учениях „Океан-2024“. Кроме того, в Пекине заявили о совместных российско-китайских учениях North-Joint 2024, которые пройдут в текущем месяце с целью „углубления стратегического сотрудничества“ между вооруженными силами двух стран. Маневры состоятся в Японском и Охотском морях.